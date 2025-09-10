פוליטיקה
מועצות הרבנים קוראות למחאה נגד הגיוס, קריאה לרחובות ביום חמישי
מכתבוּת משותפת של הנהגות ש"ס, אגודת ישראל ודגל התורה קוראת לציבור החרדי לצאת להמונים במחאה על מה שהן מכנות "גיוס כפוי" ותוקפות את מהלך הממשלה כלפי עולם הישיבות.
במכתב רשמי שפורסם על ידי מועצות הרבנים של המפלגות החרדיות הוזמנה הקהילה החרדית לצאת לרחובות ביום חמישי במחאה נגד מה שתואר כמסע ממשלתי לאכוף גיוס על תלמידי הישיבות.

המכתב, שנשלח על-ידי הנהגות ש"ס, אגודת ישראל ודגל התורה, מצייר את המהלך כפעולה כוחנית של "ממשלת הימין" הפוגעת ביסודות עולם התורה.

הקריאה מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת סביב מדיניות הגיוס: בשבועות האחרונים דווח על מעצרים ושליחת צווים נגד מסרבים, מה שהחריף את תחושת ההקפה בקרב הציבור הדתי והובא כמניע מרכזי להנעת המחאה.

הצדדים החרדיים מזהירים כי מהלך זה יערער את היחסים בין המדינה לעולם התורני.

המאבק על גיוס בני הישיבות אינו חדש; זהו נושא שנחבט בו בפוליטיקה ובבתי המשפט שנים רבות, במעמד־שוויון מול חובת שליחות בצבא ובדיונים משפטיים שניסו לגבש מסגרת חוקית למצב. על רקע זה נראית הקריאה למחאה כחלק מסדרה ארוכה של עימותים בין מוסדות המדינה לעולם הדת.

במקביל לקריאה החרדית, נרשמות קריאות בקרב גורמים פוליטיים ונבחרים לחיזוק האכיפה והחלת הגיוס על כל האזרחים — מה שמעמיד את החברה הישראלית בפני משבר פוליטי וחברתי נוסף.

מקור: TRT World and agencies

