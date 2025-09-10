הצדדים החרדיים מזהירים כי מהלך זה יערער את היחסים בין המדינה לעולם התורני.

המאבק על גיוס בני הישיבות אינו חדש; זהו נושא שנחבט בו בפוליטיקה ובבתי המשפט שנים רבות, במעמד־שוויון מול חובת שליחות בצבא ובדיונים משפטיים שניסו לגבש מסגרת חוקית למצב. על רקע זה נראית הקריאה למחאה כחלק מסדרה ארוכה של עימותים בין מוסדות המדינה לעולם הדת.

במקביל לקריאה החרדית, נרשמות קריאות בקרב גורמים פוליטיים ונבחרים לחיזוק האכיפה והחלת הגיוס על כל האזרחים — מה שמעמיד את החברה הישראלית בפני משבר פוליטי וחברתי נוסף.

מקור: TRT World and agencies