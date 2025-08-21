दुनिया
अमेरिकी विदेश विभाग ने इजरायल और गाजा पर बातचीत के बिंदुओं पर सवाल उठाने के बाद प्रेस अधिकारी को बर्खास्त कर दिया
यह पहली बार नहीं है जब ऐसा लगता है कि विदेश विभाग ने लूमर के आदेश माने हों। / AP
21 अगस्त 2025

अमेरिकी विदेश विभाग ने एक प्रेस अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है, जो इज़राइल और गाजा के प्रति नीति पर ट्रंप प्रशासन के बयान तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे। यह कदम यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास से शिकायतों के बाद उठाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि शहीद घोरीशी, जो निकट पूर्व मामलों के ब्यूरो के लिए एक ठेकेदार के रूप में काम कर रहे थे, को पिछले सप्ताहांत में बर्खास्त कर दिया गया। यह निर्णय दो घटनाओं के बाद लिया गया, जिनमें उनकी ट्रंप प्रशासन की नीतियों के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाए गए।

घोरीशी, जो ईरानी-अमेरिकी हैं, को बुधवार को उनकी बर्खास्तगी के बाद दक्षिणपंथी व्यक्तित्व लॉरा लूमर द्वारा निशाना बनाया गया। लूमर ने उन पर मध्य पूर्व में प्रशासन की नीतियों का पूरी तरह समर्थन न करने का आरोप लगाया।

घोरीशी और दो वर्तमान अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, घोरीशी ने पिछले सप्ताह एसोसिएटेड प्रेस के एक प्रश्न का उत्तर तैयार किया था, जिसमें इज़राइल और दक्षिण सूडान के बीच गाजा के फिलिस्तीनियों को दक्षिण सूडान स्थानांतरित करने की संभावनाओं पर चर्चा की गई थी।

घोरीशी द्वारा तैयार मसौदे में एक पंक्ति शामिल थी, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका गाजा के फिलिस्तीनियों के जबरन स्थानांतरण का समर्थन नहीं करता। यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा पहले भी दिया गया था।

हालांकि, घोरीशी और अधिकारियों के अनुसार, इस पंक्ति को यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास ने अस्वीकार कर दिया, जिससे वाशिंगटन में नीति पर सवाल उठे। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी।

घोरीशी ने यह भी कहा कि उन्होंने दूतावास के एक बयान पर सवाल उठाया था, जिसमें कब्जे वाले वेस्ट बैंक को 'जूडिया और समरिया' कहा गया था। यह नाम बाइबिल से लिया गया है और कुछ दक्षिणपंथी इज़राइली अधिकारी इसे पसंद करते हैं।

अचानक निशाना

घोरीशी ने कहा, 'पिछले सप्ताह की दो घटनाओं के बाद मुझे निशाना बनाया गया। मैंने गाजा में फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन के खिलाफ बयान दिया था और 'जूडिया और समरिया' के संदर्भ को हटाया था।' उन्होंने यह भी कहा कि ये दोनों बातें पहले वरिष्ठ स्तर पर स्वीकृत थीं।

लॉरा लूमर ने दावा किया कि उन्होंने घोरीशी की बर्खास्तगी में भूमिका निभाई। उन्होंने उन पर ईरान समर्थक समूहों से जुड़े होने का आरोप लगाया, जिसे घोरीशी ने खारिज कर दिया।

सूचित

यह पहली बार नहीं है जब विदेश विभाग ने लूमर के दबाव में कदम उठाए हैं। हाल ही में, विभाग ने गाजा के लोगों के लिए वीजा प्रक्रिया रोक दी, जब लूमर ने सोशल मीडिया पर गाजा के बच्चों के अमेरिका में इलाज के लिए आने पर सवाल उठाए।

खबर सबसे पहले वाशिंगटन पोस्ट ने दी थी।

लूमर का नियंत्रण

लूमर ने बुधवार को दावा किया कि घोरेशी को विदेश विभाग से हटाने में उनका हाथ था। उन्होंने कहा कि वह ईरान समर्थक समूहों से जुड़े थे, जिसका घोरेशी ने खंडन किया है।

लूमर ने एक्स पर कहा, "मैं विशेष रूप से पुष्टि कर सकती हूँ कि अमेरिकी विदेश विभाग ने शाहिद घोरेशी को बर्खास्त कर दिया है, जो एक जिहादी और कट्टर ट्रम्प विरोधी कर्मचारी है और अमेरिकी विदेश विभाग के निकट पूर्वी मामलों के ब्यूरो (एनईए) में कार्यरत है, जहाँ वह एक ईरानी शासन समर्थक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था।"

ऐसा पहली बार नहीं है जब विदेश विभाग ने लूमर के आदेश माने हों।

कुछ ही दिन पहले, विदेश विभाग ने कहा था कि वह समीक्षा लंबित रहने तक गाजा से आने वाले लोगों के सभी आगंतुक वीज़ा रोक रहा है। इससे पहले लूमर ने सोशल मीडिया पर गाजा से इलाज के लिए अमेरिका आ रहे बच्चों के वीडियो पोस्ट किए थे और सवाल उठाया था कि उन्हें वीज़ा कैसे मिला।

उन्होंने बिना किसी सबूत के दावा किया कि अमेरिका में इलाज करा रहे फ़िलिस्तीनी बच्चे शरणार्थी हैं। चैरिटी समूह HEAL फ़िलिस्तीन ने इस बात से इनकार किया कि उसका कोई शरणार्थी कार्यक्रम है।

प्रशासन ने इस सप्ताह 37 वर्तमान और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों की सुरक्षा मंजूरी भी रद्द कर दी, जिनमें से कई ने 2019 में ट्रम्प की आलोचना करने वाले एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे हाल ही में लूमर ने उजागर किया था।

स्रोत:TRT World & Agencies
