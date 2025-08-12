पाकिस्तान ने भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा पाकिस्तानी सेना प्रमुख के अमेरिका दौरे के दौरान दिए गए कथित बयानों पर की गई टिप्पणियों को "कड़े शब्दों में खारिज" किया है। पाकिस्तान ने इन टिप्पणियों को "अपरिपक्व" और "तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की उनकी पुरानी आदत का प्रदर्शन" बताया।
मंगलवार को एक बयान में, पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने कहा कि भारत द्वारा इन बयानों को "परमाणु ब्लैकमेल" कहना "भ्रामक और स्वार्थी" है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान "बल प्रयोग या बल प्रयोग की धमकी" के सख्त खिलाफ है।
पाकिस्तान ने नई दिल्ली पर "युद्ध की धमकी देने और उकसाने" का आरोप लगाया और MEA के आरोपों को "गैर-जिम्मेदाराना और बिना किसी सबूत के" बताया।
पाकिस्तानी मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान "एक जिम्मेदार परमाणु हथियार संपन्न देश है, जिसके पास एक विस्तृत कमांड और कंट्रोल संरचना है जो पूरी तरह से नागरिक नियंत्रण में है" और उसने "संवेदनशील सुरक्षा मुद्दों से निपटने में हमेशा अनुशासन और संयम का पालन किया है।"
बयान में भारतीय बयान में "तीसरे देशों का अनावश्यक संदर्भ" देने की आलोचना की गई और इसे "भारत की कूटनीतिक आत्मविश्वास की कमी" और "अन्य देशों को अनावश्यक रूप से शामिल करने का व्यर्थ प्रयास" बताया।
बयान में यह भी कहा गया कि "पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का कोई भी उल्लंघन या भारतीय आक्रमण का कोई भी कार्य तुरंत और समान प्रतिक्रिया के साथ सामना किया जाएगा," और "किसी भी संभावित वृद्धि की जिम्मेदारी" भारतीय नेतृत्व पर होगी।
‘स्टॉक-इन-ट्रेड’
पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने शनिवार को अमेरिका यात्रा के दौरान कथित तौर पर कहा कि इस्लामाबाद कभी भी भारत को सिंधु नदी को रोकने की अनुमति नहीं देगा और अपने जल अधिकारों की हर कीमत पर रक्षा करेगा।
उन्होंने कहा, "हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे, और जब वे ऐसा करेंगे, तो हम उसे नष्ट कर देंगे," जैसा कि कई भारतीय समाचार आउटलेट्स ने फ्लोरिडा के टैम्पा में पाकिस्तानी-अमेरिकी समुदाय के साथ एक कार्यक्रम में उनके बयान को उद्धृत किया।
"सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है। हमारे पास भारतीय योजनाओं को रोकने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है।"
मुनीर की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारत ने कहा कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाना जारी रखेगा।
मंगलवार को पहले, भारतीय MEA के प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ने कहा कि नई दिल्ली का ध्यान अमेरिका में पाकिस्तान के सेना प्रमुख द्वारा कथित रूप से दिए गए बयानों की ओर आकर्षित किया गया है। उन्होंने "परमाणु युद्ध की धमकी" को पाकिस्तान का "पुराना हथकंडा" बताया।
उन्होंने कहा कि ये टिप्पणियां "परमाणु कमांड और कंट्रोल की अखंडता पर लंबे समय से चली आ रही शंकाओं को मजबूत करती हैं, खासकर एक ऐसे राज्य में जहां सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिली हुई है।"
जैसवाल ने यह भी कहा कि यह "दुर्भाग्यपूर्ण" है कि ये टिप्पणियां "एक मित्रवत तीसरे देश की भूमि से की गईं," और दोहराया कि भारत "परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा" और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए "सभी आवश्यक कदम" उठाएगा।