खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर जाने और राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने की संभावना
मोदी की संभावित अमेरिका यात्रा की खबर ट्रंप द्वारा रूसी तेल खरीदना जारी रखने के लिए नई दिल्ली को दंडित करने हेतु भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा के एक सप्ताह बाद आई है।
13 अगस्त 2025

इंडियन एक्सप्रेस अखबार में बुधवार को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे, जहां उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात होने की उम्मीद है।

मामले से परिचित एक भारतीय अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तथा देश आमतौर पर सभा में सामान्य बहस के लिए स्थान आरक्षित रखते हैं, यही कारण है कि भारत के "शासनाध्यक्ष" को 26 सितम्बर को वक्ताओं की अनंतिम सूची में शामिल किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा 9 सितंबर से शुरू हो रही है, लेकिन राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की वार्षिक बैठक, यानी बहस, 23-29 सितंबर तक आयोजित की जाएगी।

अख़बार के अनुसार, हालाँकि इस संभावित यात्रा का उद्देश्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भाग लेना होगा, लेकिन इसका एक प्रमुख उद्देश्य ट्रम्प के साथ बातचीत करना और व्यापार एवं टैरिफ़ मुद्दों को सुलझाना होगा, जिनके कारण दोनों देशों के संबंधों में खटास आई है।

यात्रा की खबर ट्रंप द्वारा रूसी तेल खरीदना जारी रखने के लिए नई दिल्ली को दंडित करने हेतु भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा के एक सप्ताह बाद आई है।

इस जुर्माने के साथ ही अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले भारतीय सामानों पर कुल कर 50% हो गया है, जो किसी भी अमेरिकी व्यापारिक साझेदार पर लगाए जाने वाले सबसे अधिक करों में से एक है। इसके कारण भारत में जनता में भारी आक्रोश है और अमेरिकी सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया जा रहा है।

भारत के विशाल कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने तथा रूसी तेल खरीद को रोकने पर असहमति के कारण पांच दौर की वार्ता के बाद नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच व्यापार वार्ता विफल हो गई।

स्रोत:Reuters
