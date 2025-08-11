जून में एयर इंडिया दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों ने शुक्रवार को विमान के दो उड़ान रिकॉर्डर तुरंत जारी करने की मांग की और दावा किया कि देरी के कारण जाँच अपनी विश्वसनीयता खो रही है।
12 जून को, पश्चिमी भारत के अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद, लंदन जा रहा एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार सभी 241 लोग मारे गए। ज़मीन पर 19 और लोग मारे गए थे।
भारत के विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो की प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट में कहा गया है कि टक्कर से कुछ क्षण पहले ही जेट के इंजनों का ईंधन बंद कर दिया गया था।
रिपोर्ट में इस दुर्घटना के लिए कोई निष्कर्ष या दोष नहीं दिया गया, लेकिन कॉकपिट की आवाज़ की रिकॉर्डिंग के आधार पर संकेत दिया गया कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि उसने ईंधन क्यों बंद किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया था।
कई पीड़ितों के परिवार के सदस्य इम्तियाज अली सईद ने एएफपी को बताया, "हम औपचारिक रूप से कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर - ब्लैक बॉक्स - को तत्काल जारी करने की मांग कर रहे हैं।"
उन्होंने एक मीडिया बयान में कहा, "इन उपकरणों में महत्वपूर्ण जानकारी है जो इस भयावह त्रासदी के पीछे की सच्चाई को उजागर कर सकती है।"
सैयद, जिनके छोटे भाई, उनकी पत्नी और उनके दो बच्चे दुर्घटना में मारे गए थे, ने कहा कि वह उन 60 परिवारों की ओर से बोल रहे हैं "जो एक ही दर्द और अनुत्तरित प्रश्नों को साझा करते हैं"।
उन्होंने कहा, "बिना जवाब के हर दिन हमारे नुकसान का दर्द गहराता जा रहा है और विमानन सुरक्षा में जनता का भरोसा कम होता जा रहा है।"
उनके वकील ने बताया कि कुछ परिवार एयर इंडिया और विमान के अमेरिकी निर्माता बोइंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं।
भारत और ब्रिटेन के 65 परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाली अमेरिका स्थित बेस्ली एलन लॉ फर्म के माइक एंड्रयूज ने शुक्रवार को दुर्घटनास्थल का दौरा करने के बाद अहमदाबाद के दक्षिण में वडोदरा शहर में रिश्तेदारों से मुलाकात की।
उन्होंने एएफपी से कहा, "मान लीजिए कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर संकेत देते हैं कि विमान में कोई खराबी है... तो ऐसे में, इन दावों के लिए अमेरिका में दोषपूर्ण उत्पाद या उत्पाद दायित्व का दावा दायर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"