इसके बावजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के तहत भारत इज़राइल के करीब आ गया है।

नई दिल्ली उन पहले देशों में से एक था जिसने 7 अक्टूबर को इज़राइल पर हुए अचानक हमले को "आतंक का कृत्य" बताया और तब से फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों पर कार्रवाई की है, जबकि इज़राइल समर्थक रैलियों की अनुमति दी है।

हालांकि भारत अभी भी आधिकारिक तौर पर दो-राज्य समाधान का समर्थन करता है, उसने इज़राइल की आलोचना करने वाले कई संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों से परहेज किया है, जिसमें 2024 में गाजा में "तत्काल, बिना शर्त और स्थायी" युद्धविराम की मांग करने वाला महासभा का वोट भी शामिल है।

इज़राइल ने इस बीच भारत के साथ शैक्षिक संबंधों का विस्तार किया है, जहां भारतीय छात्र देश में विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा समूह हैं।

व्यापक क्षेत्रीय संदर्भ

यह समझौता भू-राजनीतिक संरेखण में बदलाव की पृष्ठभूमि में हुआ।

भारत ने इज़राइल के ईरान पर हमलों की निंदा करने से इनकार कर दिया है और तेल अवीव की आलोचना करने वाले कुछ बहुपक्षीय बयानों में शामिल होने से परहेज किया है।

हालांकि, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया, तो नई दिल्ली ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ईरान पर अमेरिका-इज़राइल की बमबारी की निंदा की गई।

भारत ने अपने लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी चीन के साथ तनाव कम करने की भी कोशिश की है, जिसमें SCO शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मोदी से कहा कि "बीजिंग और नई दिल्ली को प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार होना चाहिए।"

नई दिल्ली में स्मोट्रिच का गर्मजोशी से स्वागत मोदी की इज़राइल के साथ संबंध मजबूत करने की दृढ़ता को दर्शाता है, भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध हो।

आलोचकों के लिए, यह समझौता इस बात को रेखांकित करता है कि भारत की सरकार गाजा में नरसंहार के लिए जवाबदेही की वैश्विक मांग के बीच इज़राइल के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को प्राथमिकता दे रही है।