भारत और इज़राइल ने व्यापार और वित्तीय सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से एक द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि तेल अवीव गाजा में नरसंहार के कारण बढ़ते राजनीतिक अलगाव का सामना कर रहा है।
यह समझौता नई दिल्ली में इज़राइल के दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान हुआ, जिन्होंने भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की।
इज़राइली सरकार के बयान के अनुसार, यह समझौता आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के सदस्य के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला द्विपक्षीय निवेश समझौता है।
भारत के वित्त मंत्रालय ने इस समझौते को "ऐतिहासिक मील का पत्थर" बताया, जो फिनटेक, बुनियादी ढांचे, वित्तीय नियमन और डिजिटल भुगतान में सहयोग को बढ़ावा देगा।
सीतारमण ने "साइबर सुरक्षा, रक्षा, नवाचार और उच्च प्रौद्योगिकी" में सहयोग पर भी जोर दिया।
स्मोट्रिच, जिन्हें अवैध वेस्ट बैंक बस्तियों से जुड़े होने के कारण कई पश्चिमी सरकारों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, ने इस समझौते को "हमारी संयुक्त दृष्टि के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम" बताया।
"आज इज़राइल और भारत के बीच हुआ यह समझौता हमारी आर्थिक वृद्धि, नवाचार और आपसी समृद्धि को दर्शाता है," उन्होंने एक्स पर लिखा।
"यह समझौता दोनों देशों के निवेशकों के लिए नए अवसर खोलेगा, इज़राइली निर्यात को मजबूत करेगा और व्यवसायों को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक में बढ़ने के लिए निश्चितता और उपकरण प्रदान करेगा।"
दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024 में $3.9 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें लगभग $800 मिलियन के आपसी निवेश शामिल हैं।
रक्षा और सुरक्षा सहयोग इन संबंधों की रीढ़ बना हुआ है, जिसमें भारत इज़राइल का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है।
गाजा में नरसंहार के बीच गहराते संबंध
यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब इज़राइल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार के मामले और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में युद्ध अपराधों के आरोपों का सामना कर रहा है। गाजा में अक्टूबर 2023 से अब तक 64,500 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है।
इसके बावजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के तहत भारत इज़राइल के करीब आ गया है।
नई दिल्ली उन पहले देशों में से एक था जिसने 7 अक्टूबर को इज़राइल पर हुए अचानक हमले को "आतंक का कृत्य" बताया और तब से फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों पर कार्रवाई की है, जबकि इज़राइल समर्थक रैलियों की अनुमति दी है।
हालांकि भारत अभी भी आधिकारिक तौर पर दो-राज्य समाधान का समर्थन करता है, उसने इज़राइल की आलोचना करने वाले कई संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों से परहेज किया है, जिसमें 2024 में गाजा में "तत्काल, बिना शर्त और स्थायी" युद्धविराम की मांग करने वाला महासभा का वोट भी शामिल है।
इज़राइल ने इस बीच भारत के साथ शैक्षिक संबंधों का विस्तार किया है, जहां भारतीय छात्र देश में विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा समूह हैं।
व्यापक क्षेत्रीय संदर्भ
यह समझौता भू-राजनीतिक संरेखण में बदलाव की पृष्ठभूमि में हुआ।
भारत ने इज़राइल के ईरान पर हमलों की निंदा करने से इनकार कर दिया है और तेल अवीव की आलोचना करने वाले कुछ बहुपक्षीय बयानों में शामिल होने से परहेज किया है।
हालांकि, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया, तो नई दिल्ली ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ईरान पर अमेरिका-इज़राइल की बमबारी की निंदा की गई।
भारत ने अपने लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी चीन के साथ तनाव कम करने की भी कोशिश की है, जिसमें SCO शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मोदी से कहा कि "बीजिंग और नई दिल्ली को प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार होना चाहिए।"
नई दिल्ली में स्मोट्रिच का गर्मजोशी से स्वागत मोदी की इज़राइल के साथ संबंध मजबूत करने की दृढ़ता को दर्शाता है, भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध हो।
आलोचकों के लिए, यह समझौता इस बात को रेखांकित करता है कि भारत की सरकार गाजा में नरसंहार के लिए जवाबदेही की वैश्विक मांग के बीच इज़राइल के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को प्राथमिकता दे रही है।