गाजा में भोजन की तलाश के दौरान इजरायली सेना के हमले में एक पूर्व फिलिस्तीनी बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत हो गई, स्थानीय मीडिया ने मंगलवार देर रात रिपोर्ट दी।

मोहम्मद शालान, 40, जो फिलिस्तीनी राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम के सबसे प्रमुख खिलाड़ियों में से एक थे, को दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में इजरायली गोलीबारी में निशाना बनाया गया और मार दिया गया। वह अपने बच्चों के लिए भोजन प्राप्त करने के प्रयास में अमेरिकी और इजरायली खाद्य वितरण स्थल पर गए थे, वफा समाचार एजेंसी ने बताया।

शालान की बेटी, मरियम, जो किडनी फेलियर और गंभीर रक्त विषाक्तता से पीड़ित है, अपने पिता के भोजन और दवाइयों के साथ लौटने का इंतजार कर रही थी — लेकिन उसकी जगह उनके मृत शरीर को वापस लाया गया।

‘द अर्थक्वेक’ के उपनाम से मशहूर शालान ने कई स्थानीय बास्केटबॉल टीमों और फिलिस्तीनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेला था।

हाल ही में, इजरायल को अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ा जब उसने एक अन्य पूर्व फिलिस्तीनी खिलाड़ी सुलेमान अल-ओबेद, जिन्हें 'फिलिस्तीनी पेले' के नाम से जाना जाता था, को मार डाला। वह दक्षिणी गाजा में एक वितरण स्थल के पास सहायता का इंतजार कर रहे थे।

फिलिस्तीनी अधिकारियों के अनुसार, 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल के हमले की शुरुआत के बाद से गाजा में 800 से अधिक खिलाड़ियों की मौत हो चुकी है, क्योंकि खेल समुदाय बमबारी, अकाल और बुनियादी ढांचे के पतन से जूझ रहा है।

गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन (GHF) के स्थलों से दुर्लभ भोजन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे फिलिस्तीनियों पर बार-बार इजरायली सैनिकों और अमेरिकी भाड़े के सैनिकों द्वारा हमला किया गया है।