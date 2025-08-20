दुनिया
एक फ़िलिस्तीनी पूर्व एथलीट अपनी बीमार बेटी के लिए खाना लेने निकला था। इज़राइल ने उसे मार डाला।
पूर्व राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद शालान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि वह अपनी बेटी के लिए दवा और खाद्य पदार्थ तलाश रहे थे, जो किडनी विफलता और रक्त विषाक्तता से पीड़ित है।
मोहम्मद शालान [स्रोत: aljarmaq_news] / Others
20 अगस्त 2025

गाजा में भोजन की तलाश के दौरान इजरायली सेना के हमले में एक पूर्व फिलिस्तीनी बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत हो गई, स्थानीय मीडिया ने मंगलवार देर रात रिपोर्ट दी।

मोहम्मद शालान, 40, जो फिलिस्तीनी राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम के सबसे प्रमुख खिलाड़ियों में से एक थे, को दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में इजरायली गोलीबारी में निशाना बनाया गया और मार दिया गया। वह अपने बच्चों के लिए भोजन प्राप्त करने के प्रयास में अमेरिकी और इजरायली खाद्य वितरण स्थल पर गए थे, वफा समाचार एजेंसी ने बताया।

शालान की बेटी, मरियम, जो किडनी फेलियर और गंभीर रक्त विषाक्तता से पीड़ित है, अपने पिता के भोजन और दवाइयों के साथ लौटने का इंतजार कर रही थी — लेकिन उसकी जगह उनके मृत शरीर को वापस लाया गया।

‘द अर्थक्वेक’ के उपनाम से मशहूर शालान ने कई स्थानीय बास्केटबॉल टीमों और फिलिस्तीनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेला था।

हाल ही में, इजरायल को अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ा जब उसने एक अन्य पूर्व फिलिस्तीनी खिलाड़ी सुलेमान अल-ओबेद, जिन्हें 'फिलिस्तीनी पेले' के नाम से जाना जाता था, को मार डाला। वह दक्षिणी गाजा में एक वितरण स्थल के पास सहायता का इंतजार कर रहे थे।

फिलिस्तीनी अधिकारियों के अनुसार, 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल के हमले की शुरुआत के बाद से गाजा में 800 से अधिक खिलाड़ियों की मौत हो चुकी है, क्योंकि खेल समुदाय बमबारी, अकाल और बुनियादी ढांचे के पतन से जूझ रहा है।

गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन (GHF) के स्थलों से दुर्लभ भोजन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे फिलिस्तीनियों पर बार-बार इजरायली सैनिकों और अमेरिकी भाड़े के सैनिकों द्वारा हमला किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, भोजन तक पहुंचने की कोशिश में 1,300 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है।

मीडिया रिपोर्टों में व्हिसलब्लोअर के हवाले से दावा किया गया है कि कई लोगों को इजरायली सैनिकों या GHF के लिए काम कर रहे अमेरिकी सुरक्षा ठेकेदारों द्वारा जानबूझकर गोली मारी गई।

खतरे के बावजूद, हजारों फिलिस्तीनी रोजाना GHF स्थलों पर अपनी जान जोखिम में डालकर जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं।

अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायल ने गाजा में 62,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार डाला है।

पिछले नवंबर में, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गाजा में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

इजरायल को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में गाजा पर अपने युद्ध के लिए नरसंहार के मामले का भी सामना करना पड़ रहा है।

स्रोत:AA
