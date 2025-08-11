बांग्लादेश में डेंगू के संक्रमण और उससे होने वाली मौतों में लगातार वृद्धि हो रही है, और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो अगस्त में मच्छर जनित इस बीमारी की और भी भयावह महामारी फैल सकती है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल अब तक डेंगू से 101 लोगों की मौत हो चुकी है और 24,183 लोग संक्रमित हुए हैं, जिससे देश की पहले से ही बोझ तले दबी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर और भी ज़्यादा बोझ पड़ गया है। मामलों में यह वृद्धि मौतों में भी नाटकीय वृद्धि के साथ हुई है। जुलाई में 41 मौतों के बाद, अगस्त में डेंगू से 19 लोगों की जान जा चुकी है, जो जून में हुई 19 मौतों से दोगुनी से भी ज़्यादा है।
जहाँगीरनगर विश्वविद्यालय के कीट विज्ञानी कबीरुल बशर ने रॉयटर्स से कहा, "स्थिति गंभीर है। वायरस पहले से ही पूरे देश में फैल चुका है और अगर आक्रामक हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो अस्पतालों पर भीड़भाड़ हो जाएगी।"
"अगस्त में जुलाई की तुलना में कम से कम तीन गुना ज़्यादा मामले सामने आ सकते हैं, और सितंबर में संख्या अपने चरम पर पहुँच सकती है।"
स्वास्थ्य अधिकारी लोगों से मच्छर भगाने वाली दवाओं का इस्तेमाल करने, मच्छरदानी के नीचे सोने और मच्छरों के प्रजनन के लिए जमा पानी को हटाने का आग्रह कर रहे हैं।
यूएनएचसीआर के अनुसार, बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में चिकनगुनिया और डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियाँ प्रमुख चिंता का विषय हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, गर्म, आर्द्र मौसम और रुक-रुक कर हो रही बारिश ने डेंगू वायरस के वाहक एडीज़ मच्छरों के लिए आदर्श प्रजनन परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं।
ढाका अभी भी एक प्रमुख हॉटस्पॉट बना हुआ है, लेकिन पूरे देश में डेंगू अपने चरम पर है। राजधानी के बाहर से बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे गंभीर मामलों के इलाज की सीमित क्षमता वाली ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है।
डेंगू का चरम मौसम अभी भी बाकी है, ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ज़ोर देकर कहा है कि सामुदायिक भागीदारी, साथ ही सरकारी मच्छर नियंत्रण, बांग्लादेश में वर्षों में सबसे भीषण प्रकोपों में से एक को रोकने में महत्वपूर्ण होगी।
अब तक का सबसे घातक वर्ष 2023 था, जिसमें 1,705 मौतें और 321,000 से ज़्यादा संक्रमण दर्ज किए गए थे।