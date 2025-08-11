बांग्लादेश में डेंगू के संक्रमण और उससे होने वाली मौतों में लगातार वृद्धि हो रही है, और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो अगस्त में मच्छर जनित इस बीमारी की और भी भयावह महामारी फैल सकती है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल अब तक डेंगू से 101 लोगों की मौत हो चुकी है और 24,183 लोग संक्रमित हुए हैं, जिससे देश की पहले से ही बोझ तले दबी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर और भी ज़्यादा बोझ पड़ गया है। मामलों में यह वृद्धि मौतों में भी नाटकीय वृद्धि के साथ हुई है। जुलाई में 41 मौतों के बाद, अगस्त में डेंगू से 19 लोगों की जान जा चुकी है, जो जून में हुई 19 मौतों से दोगुनी से भी ज़्यादा है।

जहाँगीरनगर विश्वविद्यालय के कीट विज्ञानी कबीरुल बशर ने रॉयटर्स से कहा, "स्थिति गंभीर है। वायरस पहले से ही पूरे देश में फैल चुका है और अगर आक्रामक हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो अस्पतालों पर भीड़भाड़ हो जाएगी।"

"अगस्त में जुलाई की तुलना में कम से कम तीन गुना ज़्यादा मामले सामने आ सकते हैं, और सितंबर में संख्या अपने चरम पर पहुँच सकती है।"

स्वास्थ्य अधिकारी लोगों से मच्छर भगाने वाली दवाओं का इस्तेमाल करने, मच्छरदानी के नीचे सोने और मच्छरों के प्रजनन के लिए जमा पानी को हटाने का आग्रह कर रहे हैं।