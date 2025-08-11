मामले से परिचित तीन भारतीय अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि नई दिल्ली ने नए अमेरिकी हथियार और विमान खरीदने की अपनी योजना को स्थगित कर दिया है। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत के निर्यात पर लगाए गए टैरिफ के बाद असंतोष का पहला ठोस संकेत है, जिससे दोनों देश दशकों में अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गए हैं।
भारत आने वाले हफ्तों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कुछ खरीदों की घोषणा के लिए वाशिंगटन भेजने की योजना बना रहा था, लेकिन दो लोगों ने रॉयटर्स को यह भी बताया कि यह यात्रा रद्द कर दी गई है।
भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से एक बयान जारी कर वार्ता में रुकावट की खबरों को "झूठा और मनगढ़ंत" बताया। बयान में यह भी कहा गया कि खरीद "मौजूदा प्रक्रियाओं" के अनुसार आगे बढ़ रही है।
फरवरी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन वस्तुओं की खरीद और संयुक्त उत्पादन की योजना की घोषणा की थी।
दो सूत्रों ने बताया कि सिंह अपनी अब रद्द हो चुकी यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना के लिए छह बोइंग P8I टोही विमानों और सहायक प्रणालियों की खरीद की घोषणा करने की भी योजना बना रहे थे। अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित 3.6 अरब डॉलर के सौदे में इन विमानों की खरीद पर बातचीत अंतिम चरण में थी।
भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद के जवाब में, जिसके बारे में उनका दावा था कि यह संकेत देता है कि भारत यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का समर्थन कर रहा है, ट्रम्प ने 6 अगस्त को भारतीय आयातों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। परिणामस्वरूप, भारतीय निर्यात पर कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो गया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी व्यापारिक साझेदार के मुकाबले सबसे अधिक है।
राष्ट्रपति को टैरिफ पर अपना मन जल्दी बदलने की आदत है, और भारत ने कहा है कि वह अभी भी वाशिंगटन के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। एक सूत्र के अनुसार, अगर भारत को टैरिफ और द्विपक्षीय संबंधों की दिशा की स्पष्ट समझ हो, तो रक्षा अधिग्रहण आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन "उम्मीद के मुताबिक उतनी जल्दी नहीं।"
एक भारतीय अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि व्यापक अमेरिका-भारत रक्षा साझेदारी, जिसमें खुफिया जानकारी साझा करना और संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं, बिना किसी रुकावट के जारी है। दो अन्य भारतीय सूत्रों के अनुसार, भारत रूस से तेल आयात में कटौती करने के लिए भी तैयार है और अगर उसे समान कीमतें मिलती हैं, तो वह अमेरिका सहित अन्य देशों के साथ भी सौदे करने के लिए तैयार है।