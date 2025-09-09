दुनिया
भारत ने रोहिंग्या मुसलमानों के समूहों को ज़मीन और समुद्र के रास्ते निर्वासित किया है: UNHRC प्रमुख
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने कहा, "मानवाधिकार - सभी मानवाधिकार - समृद्ध समाजों की ठोस नींव हैं।"
स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद / AP
9 सितम्बर 2025

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने सोमवार को चिंता व्यक्त की कि भारत द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों के समूहों को जल और थल मार्ग से निर्वासित करने के बाद कुछ देशों में प्रवासियों और शरणार्थियों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली प्रथाएं आम होती जा रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में अपने वैश्विक अद्यतन में कहा, "मानवाधिकार - सभी मानवाधिकार - समृद्ध समाजों की ठोस नींव हैं... और फिर भी, हमारे अधिकारों को कमज़ोर करने वाले परेशान करने वाले रुझान दुनिया भर में ज़ोर पकड़ रहे हैं।"

तुर्क ने कहा कि कुछ देशों में प्रवासियों और शरणार्थियों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली नीतियाँ और प्रथाएँ सामान्य होती जा रही हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून शांति, हमारी वैश्विक व्यवस्था और हमारे दैनिक जीवन, व्यापार नियमों से लेकर वैश्विक इंटरनेट और हमारे मौलिक अधिकारों तक, का आधार है।

लेकिन कई सरकारें इसकी अवहेलना, अनादर और इससे विमुखता कर रही हैं।

जब राज्य कानून के उल्लंघनों को अनदेखा करते हैं, तो वे सामान्य हो जाते हैं। और जब राज्य कानून को असंगत रूप से लागू करते हैं, तो वे हर जगह कानूनी व्यवस्था को कमजोर करते हैं।

अब समय आ गया है कि राज्य जागें और कार्रवाई करें।

दुनिया भर में, युद्ध के लंबे समय से स्थापित नियमों को नष्ट किया जा रहा है - लगभग बिना किसी जवाबदेही के।

स्रोत:TRT World and Agencies
