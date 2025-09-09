संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने सोमवार को चिंता व्यक्त की कि भारत द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों के समूहों को जल और थल मार्ग से निर्वासित करने के बाद कुछ देशों में प्रवासियों और शरणार्थियों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली प्रथाएं आम होती जा रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में अपने वैश्विक अद्यतन में कहा, "मानवाधिकार - सभी मानवाधिकार - समृद्ध समाजों की ठोस नींव हैं... और फिर भी, हमारे अधिकारों को कमज़ोर करने वाले परेशान करने वाले रुझान दुनिया भर में ज़ोर पकड़ रहे हैं।"

तुर्क ने कहा कि कुछ देशों में प्रवासियों और शरणार्थियों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली नीतियाँ और प्रथाएँ सामान्य होती जा रही हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून शांति, हमारी वैश्विक व्यवस्था और हमारे दैनिक जीवन, व्यापार नियमों से लेकर वैश्विक इंटरनेट और हमारे मौलिक अधिकारों तक, का आधार है।