नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली का इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है, जो मंगलवार को हिंसक प्रदर्शनों के बीच घोषित किया गया था। इन प्रदर्शनों में संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया और सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई।

राष्ट्रपति पौडेल ने अब नई सरकार बनाने के लिए नए नेता का चयन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, उनके सहयोगी ने पुष्टि की।

यह अशांति तब शुरू हुई जब सरकार ने सोमवार को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे। इन प्रदर्शनों में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 346 लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया, जिनमें संसद भवन, पार्टी कार्यालय और प्रधानमंत्री का निवास शामिल हैं, जैसा कि सेतो पाटी ने रिपोर्ट किया।

इस अराजकता के बीच, नेपाली सेना ने मंत्रियों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उनके घरों पर धावा बोल दिया। ओली के इस्तीफे से पहले, कम से कम तीन मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके थे।

इसके जवाब में, नेपाली सेना, सुरक्षा एजेंसियों और सिविल ब्यूरोक्रेसी ने जनता से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की।

अपील में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और घायलों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई। नागरिकों से जीवन और संपत्ति को और नुकसान से बचने का आग्रह किया गया।

“प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा अब स्वीकार कर लिया गया है। हम सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने और जीवन व संपत्ति को और नुकसान से बचने की अपील करते हैं,” अपील में कहा गया।

“हम सभी संबंधित पक्षों से राजनीतिक संवाद के माध्यम से शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान खोजने का आह्वान करते हैं,” इसमें जोड़ा गया।