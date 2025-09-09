राजनीति
सोशल मीडिया प्रतिबंध पर हिंसक विरोध के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दिया
सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद हुई घातक प्रदर्शनों के बीच, सैन्य और नागरिक एजेंसियों ने शांति की अपील की

नेपाल में मंगलवार, 9 सितंबर, 2025 को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने नेपाल के प्रधानमंत्री खड्गप्रसाद ओली की तस्वीर आग में फेंक दी। / AP
9 सितम्बर 2025

नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली का इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है, जो मंगलवार को हिंसक प्रदर्शनों के बीच घोषित किया गया था। इन प्रदर्शनों में संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया और सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई।

राष्ट्रपति पौडेल ने अब नई सरकार बनाने के लिए नए नेता का चयन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, उनके सहयोगी ने पुष्टि की।

यह अशांति तब शुरू हुई जब सरकार ने सोमवार को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे। इन प्रदर्शनों में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 346 लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया, जिनमें संसद भवन, पार्टी कार्यालय और प्रधानमंत्री का निवास शामिल हैं, जैसा कि सेतो पाटी ने रिपोर्ट किया।

इस अराजकता के बीच, नेपाली सेना ने मंत्रियों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उनके घरों पर धावा बोल दिया। ओली के इस्तीफे से पहले, कम से कम तीन मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके थे।

इसके जवाब में, नेपाली सेना, सुरक्षा एजेंसियों और सिविल ब्यूरोक्रेसी ने जनता से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की।

अपील में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और घायलों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई। नागरिकों से जीवन और संपत्ति को और नुकसान से बचने का आग्रह किया गया।

“प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा अब स्वीकार कर लिया गया है। हम सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने और जीवन व संपत्ति को और नुकसान से बचने की अपील करते हैं,” अपील में कहा गया।

“हम सभी संबंधित पक्षों से राजनीतिक संवाद के माध्यम से शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान खोजने का आह्वान करते हैं,” इसमें जोड़ा गया।

काठमांडू का हवाई अड्डा अभी भी खुला है, लेकिन कुछ उड़ानें रद्द कर दी गईं क्योंकि आग से उठे धुएं ने दृश्यता को प्रभावित किया, हवाई अड्डा प्रवक्ता रिंजी शेर्पा ने कहा।

ओली का राजनीतिक करियर लगभग छह दशकों तक फैला हुआ था, जिसमें एक दशक लंबा गृहयुद्ध भी शामिल है। नेपाल ने 2008 में अपनी पूर्ण राजशाही को समाप्त कर गणराज्य बनने की घोषणा की।

ओली पहली बार 2015 में प्रधानमंत्री चुने गए थे। उन्हें 2018 में फिर से चुना गया, 2021 में संक्षेप में पुनर्नियुक्त किया गया, और फिर 2024 में सत्ता में आए जब उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ने अक्सर अस्थिर संसद में केंद्र-वाम नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाई।

सोशल मीडिया को फिर से चालू करना "जेन जेड की मांगों में से एक था," संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग ने एएफपी को बताया, जो मुख्य रूप से 20 के दशक में युवाओं का जिक्र कर रहे थे।

यह प्रतिबंध सरकार के प्रति पहले से मौजूद गुस्से को और बढ़ा गया, खासकर एक ऐसे देश में जहां युवाओं की संख्या अधिक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 15-40 वर्ष की आयु के लोग लगभग 43 प्रतिशत आबादी का हिस्सा हैं, जबकि बेरोजगारी लगभग 10 प्रतिशत है और प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल $1,447 है, जैसा कि विश्व बैंक ने बताया।

स्रोत:TRT World and Agencies
