भारत यात्रा के दौरान दलाई लामा मुलाकात को लेकर चीन ने चेक राष्ट्रपति के साथ संबंध समाप्त कर दिए
पावेल ने चीन की सीमा से लगे लद्दाख क्षेत्र में तिब्बती विवादास्पद व्यक्ति से मुलाकात की।
चेक चीन दलाई लामा / AP
13 अगस्त 2025

चीन ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने पिछले महीने लद्दाख में दलाई लामा के साथ चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेट्र पावेल की बैठक को लेकर उनके साथ "सभी तरह के संबंध" समाप्त कर दिए हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन के बार-बार और कड़े विरोध के बावजूद पेट्र पावेल दलाई लामा से मिलने भारत गए।

उन्होंने आगे कहा कि चीन इसकी कड़ी निंदा करता है और इसका कड़ा विरोध करता है, और उसने चेक पक्ष के समक्ष गंभीर विरोध दर्ज कराया है।

‘पावेल की भड़काऊ कार्रवाई की गंभीरता को देखते हुए, चीन उनके साथ सभी तरह के संबंध समाप्त करने का निर्णय लेता है’ उन्होंने जोड़ा।

तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ एक असफल विद्रोह के बाद, दलाई लामा 1959 से भारत में निर्वासन में रह रहे हैं, और भारतीय विदेश संबंध विशेषज्ञों का कहना है कि उनकी उपस्थिति नई दिल्ली को चीन के खिलाफ बढ़त दिलाती है।

भारत लगभग 70,000 तिब्बतियों का घर भी है और यहाँ एक निर्वासित तिब्बती सरकार भी है।

चीनी दूतावास ने इस साल जून में कहा था कि भारत में रणनीतिक और शैक्षणिक समुदायों के कुछ लोगों ने दलाई लामा के पुनर्जन्म पर "अनुचित टिप्पणियाँ" की हैं, और दलाई लामा का उत्तराधिकार चीन-भारत संबंधों में एक कांटा है।

स्रोत:AA
