चीन ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने पिछले महीने लद्दाख में दलाई लामा के साथ चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेट्र पावेल की बैठक को लेकर उनके साथ "सभी तरह के संबंध" समाप्त कर दिए हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन के बार-बार और कड़े विरोध के बावजूद पेट्र पावेल दलाई लामा से मिलने भारत गए।
उन्होंने आगे कहा कि चीन इसकी कड़ी निंदा करता है और इसका कड़ा विरोध करता है, और उसने चेक पक्ष के समक्ष गंभीर विरोध दर्ज कराया है।
‘पावेल की भड़काऊ कार्रवाई की गंभीरता को देखते हुए, चीन उनके साथ सभी तरह के संबंध समाप्त करने का निर्णय लेता है’ उन्होंने जोड़ा।
तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ एक असफल विद्रोह के बाद, दलाई लामा 1959 से भारत में निर्वासन में रह रहे हैं, और भारतीय विदेश संबंध विशेषज्ञों का कहना है कि उनकी उपस्थिति नई दिल्ली को चीन के खिलाफ बढ़त दिलाती है।
भारत लगभग 70,000 तिब्बतियों का घर भी है और यहाँ एक निर्वासित तिब्बती सरकार भी है।
चीनी दूतावास ने इस साल जून में कहा था कि भारत में रणनीतिक और शैक्षणिक समुदायों के कुछ लोगों ने दलाई लामा के पुनर्जन्म पर "अनुचित टिप्पणियाँ" की हैं, और दलाई लामा का उत्तराधिकार चीन-भारत संबंधों में एक कांटा है।