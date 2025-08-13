चीन ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने पिछले महीने लद्दाख में दलाई लामा के साथ चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेट्र पावेल की बैठक को लेकर उनके साथ "सभी तरह के संबंध" समाप्त कर दिए हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन के बार-बार और कड़े विरोध के बावजूद पेट्र पावेल दलाई लामा से मिलने भारत गए।

उन्होंने आगे कहा कि चीन इसकी कड़ी निंदा करता है और इसका कड़ा विरोध करता है, और उसने चेक पक्ष के समक्ष गंभीर विरोध दर्ज कराया है।

‘पावेल की भड़काऊ कार्रवाई की गंभीरता को देखते हुए, चीन उनके साथ सभी तरह के संबंध समाप्त करने का निर्णय लेता है’ उन्होंने जोड़ा।