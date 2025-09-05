सरकारी अधिकारियों के अनुसार, उत्तर भारत में, लगातार मानसूनी बारिश के कारण दशकों में सबसे भयंकर भूस्खलन और बाढ़ आई है, जिसके कारण हाल के सप्ताहों में कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं।

भारत के हिमालयी पर्वतीय राज्य और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर जैसे क्षेत्र, साथ ही पंजाब राज्य, सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से हैं।

भारत की राजधानी नई दिल्ली और आसपास के इलाके नदियों के बढ़ते जलस्तर और भारी बारिश की चपेट में हैं। शहर के अधिकारियों के अनुसार, शहर में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे हज़ारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है।

पंजाब राज्य, जहाँ 3 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं और जो भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में से एक है, के किसानों ने बताया कि फ़सलें और पशुधन नष्ट हो गए हैं।

राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश और बाढ़ से कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है और 3,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं।

पंजाब के कपूरथला ज़िले के एक किसान सुरिंदर सिंह ने एपी को बताया कि बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से एक में उनकी 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) ज़मीन 11 अगस्त से पानी में डूबी हुई है।