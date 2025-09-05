जलवायु
उत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही, विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं
दक्षिण एशियाई क्षेत्र, जो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है और जलवायु प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील भी है
26 अगस्त, 2025 को उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार बारिश के बाद उफनती ब्यास नदी पर बने पुल पर दौड़ते हुए निवासी। (एपी) / AP
5 सितम्बर 2025

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, उत्तर भारत में, लगातार मानसूनी बारिश के कारण दशकों में सबसे भयंकर भूस्खलन और बाढ़ आई है, जिसके कारण हाल के सप्ताहों में कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं।

भारत के हिमालयी पर्वतीय राज्य और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर जैसे क्षेत्र, साथ ही पंजाब राज्य, सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से हैं।

भारत की राजधानी नई दिल्ली और आसपास के इलाके नदियों के बढ़ते जलस्तर और भारी बारिश की चपेट में हैं। शहर के अधिकारियों के अनुसार, शहर में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे हज़ारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है।

पंजाब राज्य, जहाँ 3 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं और जो भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में से एक है, के किसानों ने बताया कि फ़सलें और पशुधन नष्ट हो गए हैं।

राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश और बाढ़ से कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है और 3,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं।

पंजाब के कपूरथला ज़िले के एक किसान सुरिंदर सिंह ने एपी को बताया कि बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से एक में उनकी 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) ज़मीन 11 अगस्त से पानी में डूबी हुई है।

उन्होंने कहा, "हमने 7 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत की धान, मक्का और गेहूँ की फ़सलें खो दी हैं। बच्चों को सुरक्षित गाँवों में पहुँचाना पड़ा है। सरकार ने दौरा किया है, लेकिन अभी तक हमें बहुत कम मदद मिली है।"

इस हफ़्ते की शुरुआत में, नई दिल्ली और पड़ोसी शहर गुरुग्राम के बीच एक राजमार्ग पर आठ घंटे तक ट्रैफ़िक जाम लगा रहा, क्योंकि बाढ़ का पानी सड़कों पर भर गया था।

अधिकारियों ने बताया कि वार्षिक औसत वर्षा का स्तर पहले ही पार हो चुका है और निवासी नई दिल्ली से होकर बहने वाली यमुना नदी से दूर चले गए हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून की अप्रत्याशित प्रकृति, जिसके कारण अगस्त में भारी बारिश हुई है, संभवतः मुख्यतः जलवायु परिवर्तन के कारण है। आने वाले हफ़्तों तक ये स्थितियाँ बनी रहने का अनुमान है।

विशेषज्ञों के अनुसार, जैसे-जैसे वर्षा संबंधी आपदाएँ लगातार और तीव्र होती जा रही हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्र—जो घनी आबादी वाला होने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील भी है—को अपनी तैयारियों में सुधार करने की आवश्यकता होगी।

पड़ोसी देश पाकिस्तान के अधिकारियों के अनुसार, हाल के महीनों में मानसून की बाढ़ से 24.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, और दस लाख से ज़्यादा लोगों को बाढ़ की चपेट में आने वाले क्षेत्रों से निकाला गया है।

स्रोत:AP
