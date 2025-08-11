पाकिस्तान ने शनिवार को भारत के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उसने मई में दक्षिण एशियाई परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच चार दिनों तक चले संघर्ष के दौरान छह पाकिस्तानी विमानों को मार गिराने का दावा किया था।

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में कहा कि यह दावा "अविश्वसनीय" और "गलत समय पर" किया गया है।

इससे पहले शनिवार को भारतीय वायुसेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह ने दावा किया था कि नई दिल्ली ने चार दिन के संघर्ष के दौरान पांच लड़ाकू विमानों सहित छह पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया था। उनका यह दावा नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच सीमा पार झड़पों के तीन महीने बाद आया है।

ख्वाजा आसिफ ने इस संबंध में कहा, "तीन महीने तक ऐसा कोई दावा नहीं किया गया।"

"संघर्ष के तुरंत बाद, पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को विस्तृत तकनीकी जानकारी दी, जबकि स्वतंत्र पर्यवेक्षकों ने राफेल सहित कई भारतीय विमानों के नुकसान की बात स्वीकार की। इन स्वीकारोक्ति की पुष्टि विश्व नेताओं, वरिष्ठ भारतीय राजनेताओं और विदेशी खुफिया आकलनों द्वारा की गई।"