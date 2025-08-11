दुनिया
पाकिस्तान ने भारत के इस दावे को खारिज किया कि उसने मई में 6 लड़ाकू विमान मार गिराए थे
पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, "भारत द्वारा एक भी पाकिस्तानी विमान को न तो मारा गया और न ही नष्ट किया गया।"
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ इस्लामाबाद में रॉयटर्स के साथ एक साक्षात्कार के दौरान इशारा करते हुए / Reuters
11 अगस्त 2025

पाकिस्तान ने शनिवार को भारत के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उसने मई में दक्षिण एशियाई परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच चार दिनों तक चले संघर्ष के दौरान छह पाकिस्तानी विमानों को मार गिराने का दावा किया था।

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में कहा कि यह दावा "अविश्वसनीय" और "गलत समय पर" किया गया है।

इससे पहले शनिवार को भारतीय वायुसेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह ने दावा किया था कि नई दिल्ली ने चार दिन के संघर्ष के दौरान पांच लड़ाकू विमानों सहित छह पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया था। उनका यह दावा नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच सीमा पार झड़पों के तीन महीने बाद आया है।

ख्वाजा आसिफ ने इस संबंध में कहा, "तीन महीने तक ऐसा कोई दावा नहीं किया गया।"

"संघर्ष के तुरंत बाद, पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को विस्तृत तकनीकी जानकारी दी, जबकि स्वतंत्र पर्यवेक्षकों ने राफेल सहित कई भारतीय विमानों के नुकसान की बात स्वीकार की। इन स्वीकारोक्ति की पुष्टि विश्व नेताओं, वरिष्ठ भारतीय राजनेताओं और विदेशी खुफिया आकलनों द्वारा की गई।"

उन्होंने कहा कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सेना ने छह भारतीय जेट विमानों, एस-400 वायु रक्षा बैटरियों और मानवरहित विमानों को नष्ट कर दिया, तथा कई भारतीय हवाई अड्डों को तुरंत निष्क्रिय कर दिया।

दोनों देशों के बीच संघर्ष 22 अप्रैल को भारत प्रशासित कश्मीर के एक पर्यटक स्थल पर हुए हमले के बाद शुरू हुआ था।

नई दिल्ली ने इस हमले के लिए इस्लामाबाद को ज़िम्मेदार ठहराया, जिसने ज़िम्मेदारी से इनकार किया और निष्पक्ष जाँच की माँग की।

दोनों देशों के बीच हमलों के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 10 मई को युद्धविराम की घोषणा की।

स्रोत:AA
