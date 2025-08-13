इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वह एक "ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मिशन" पर हैं और तथाकथित 'ग्रेटर इज़राइल' के दृष्टिकोण से "बहुत" जुड़े हुए महसूस करते हैं। इस दृष्टिकोण में उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जो फिलिस्तीनी राज्य के लिए निर्धारित हैं और संभवतः वर्तमान जॉर्डन और मिस्र के कुछ हिस्से भी।

मंगलवार को इज़राइली प्रसारक i24NEWS को दिए एक साक्षात्कार में, जब उनकी सरकार गाजा के शेष हिस्सों में अपनी कार्रवाई का विस्तार करने की तैयारी कर रही थी, नेतन्याहू ने अपने मिशन को "पीढ़ियों का मिशन" बताया। उन्होंने कहा, "यहूदी पीढ़ियों ने यहां आने का सपना देखा और हमारे बाद भी यहूदी पीढ़ियां आएंगी।"

'ग्रेटर इज़राइल' [एरेट्ज़ यिसराएल हाशलेमा] शब्द का उपयोग 1967 के अरब-इज़राइल युद्ध के बाद से इज़राइल और उन क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया गया है जिन्हें उसने कब्जा कर लिया था — पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा, मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप और सीरिया का गोलान हाइट्स।

प्रारंभिक ज़ायनिस्ट जैसे ज़ेव ज़ाबोटिंस्की, जो नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के वैचारिक पूर्वज थे, ने इसे वर्तमान जॉर्डन पर भी लागू किया।

साक्षात्कार के दौरान, पूर्व केनेसट सदस्य शेरोन गाल ने नेतन्याहू को 'ग्रेटर इज़राइल' दिखाने वाला एक ताबीज प्रस्तुत किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इस दृष्टिकोण से जुड़े हुए महसूस करते हैं, तो नेतन्याहू ने जवाब दिया: "बहुत अधिक।"

'ग्रेटर इज़राइल' की अवधारणा लिकुड की राजनीतिक परंपरा का एक मुख्य सिद्धांत है, जो संशोधनवादी ज़ायनिज्म में निहित है।

नेतन्याहू ने बार-बार फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण का विरोध किया है, और आलोचकों का कहना है कि उनकी सरकार की अवैध बस्ती विस्तार इस दृष्टिकोण को मूर्त रूप देती है, "जमीन पर तथ्य" बनाते हुए जो एक व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य को असंभव बना देता है।

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि गाजा में चल रही हिंसा इस योजना को लागू करने का एक तेज़ प्रयास है, जिसे आलोचक "अधिकतम भूमि, न्यूनतम अरब" की नीति के रूप में वर्णित करते हैं।