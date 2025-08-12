भारत में विपक्षी समूहों ने सोमवार को एक प्रदर्शन किया, जिसमें देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक में विवादास्पद मतदाता सूची संशोधन को वापस लेने की मांग की गई, जहां नवंबर में महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं, और चेतावनी दी गई कि इसके परिणामस्वरूप मतदाता मताधिकार से वंचित हो सकते हैं।
विपक्ष ने चुनाव आयोग पर पूर्वी बिहार राज्य में मतदाता सूची संशोधन का काम जल्दबाजी में करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में नागरिक मतदान करने से वंचित हो सकते हैं।
नागरिकों के लिए सख्त दस्तावेजीकरण आवश्यकताएं 80 मिलियन से अधिक मतदाताओं के संशोधन का हिस्सा हैं, जिससे यह आशंका बढ़ रही है कि इससे कमजोर आबादी बाहर हो सकती है, विशेष रूप से वे लोग जो अपनी नागरिकता को सत्यापित करने के लिए आवश्यक सबूत नहीं दे सकते हैं।
रविवार को एक ट्वीट में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि, "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ़-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ़ है - पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें, ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सकें।”
गिरफ्तार होते समय गांधीजी ने कहा, 'यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है - यह लोकतंत्र, संविधान और 'एक व्यक्ति, एक वोट' के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। एकजुटता और देश का हर डेमोक्रेट मांग करता है: सैप-सुथरी वोटर लिस्ट।”
भारत के लिए कोई विशिष्ट राष्ट्रीय पहचान पत्र नहीं है। "आधार" नामक लोकप्रिय बायोमेट्रिक-लिंक्ड पहचान पत्र, उन दस्तावेज़ों में से एक नहीं है जिन्हें चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए स्वीकार्य प्रमाण के रूप में नामित किया है।
आरोपों के जवाब में, चुनाव एजेंसी ने कहा है कि उसने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी योग्य मतदाता "छूट न जाए"। इसके अतिरिक्त, उसने कहा है कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने और "विदेशी अवैध प्रवासियों के नामों को शामिल होने" से रोकने के लिए "गहन संशोधन" एक आवश्यक अद्यतन है।
मोदी की भाजपा ने इस संशोधन का समर्थन किया है और कहा है कि नए मतदाताओं को अपडेट करना और उन लोगों के नाम हटाना ज़रूरी है जो या तो मर चुके हैं या दूसरे राज्यों में चले गए हैं।
भाजपा ने यह भी दावा किया है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश से आए उन मुस्लिम प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए यह ज़रूरी है जो बिना दस्तावेज़ के भारत की मतदाता सूची में धोखाधड़ी से शामिल हो गए हैं।