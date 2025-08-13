13 अगस्त 2025
इज़राइल गाजा में फिलिस्तीनियों की हत्या जारी रखे हुए है
नेतन्याहू ने 'ग्रेटर इज़राइल' मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया
पुतिन से मुलाकात से पहले ट्रंप, ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ वर्चुअल वार्ता में शामिल होंगे
भारत को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जल संधि के अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार करने के बाद राजनयिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के उल्लंघन के किसी भी प्रयास के खिलाफ भारत को चेतावनी दी
गाजा नरसंहार पर टिप्पणी के कारण xAI के ग्रोक को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया