दैनिक समाचार संक्षिप्त | 13 अगस्त
इजराइल गाजा में फिलिस्तीनियों की हत्या जारी रखे हुए है, तथा एक्स ने गाजा नरसंहार पर टिप्पणी करने के कारण अपने एआई चैटबॉट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।
13 अगस्त 2025

इज़राइल गाजा में फिलिस्तीनियों की हत्या जारी रखे हुए है

नेतन्याहू ने 'ग्रेटर इज़राइल' मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया

पुतिन से मुलाकात से पहले ट्रंप, ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ वर्चुअल वार्ता में शामिल होंगे

पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के उल्लंघन के किसी भी प्रयास के खिलाफ भारत को चेतावनी दी

गाजा नरसंहार पर टिप्पणी के कारण xAI के ग्रोक को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया

अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
