अर्थव्यवस्था व टेक्नॉलॉजी
भारत अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित छोटी कंपनियों और निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी की योजना बना रहा है
सरकार का अनुमान है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को उसके द्वारा किए जाने वाले लगभग 55% व्यापारिक निर्यात पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन द्वारा टैरिफ लगाया जाएगा।
FILE PHOTO: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का लोगो मुंबई स्थित उसके मुख्यालय के अंदर देखा जा सकता है। / Reuters
17 घंटे पहले

दो सरकारी सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ के बीच भारत छोटे व्यवसायों और निर्यातकों को 90 दिनों तक के बकाया ऋणों के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने की योजना बना रहा है।

सूत्रों ने बताया कि संघीय वित्त मंत्रालय ने 5 अरब रुपये तक के कारोबार वाले संकटग्रस्त छोटे व्यवसायों को ऋण देने के लिए बैंकों को 10%-15% ऋण गारंटी प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के तथाकथित विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के अंतर्गत आते हैं।

दोनों सूत्रों ने बताया कि सरकार बैंकों को गारंटी प्रदान करने के लिए लगभग 40 अरब रुपये आवंटित करेगी।

सूत्रों के अनुसार, यह योजना उन कंपनियों के लिए बनाई गई है जो "अपने नियंत्रण से बाहर" बाहरी कारकों के कारण तनावग्रस्त हैं और पात्रता मानदंडों को पुख्ता किया जा रहा है।

दूसरे सूत्र ने बताया कि इन मानदंडों में छोटे निर्यातक शामिल होंगे जो वर्तमान में अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च शुल्कों के कारण अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, जो भारतीय निर्यात के लिए एक प्रमुख बाजार है।

सरकार का अनुमान है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को उसके लगभग 55% व्यापारिक निर्यात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन द्वारा लगाए गए शुल्क के अधीन होंगे।

भारतीय बैंक ने टैरिफ जोखिमों का आकलन किया

सूचित

स्थिति की जानकारी रखने वाले तीन बैंकरों के अनुसार, भारतीय बैंकों ने अमेरिकी बाज़ार में अपने निवेश के आधार पर उद्योगों में जोखिम का आकलन करने के लिए अपने पोर्टफोलियो का मूल्यांकन शुरू कर दिया है।

उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि ये मूल्यांकन आंतरिक हैं और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं किए गए हैं। चूँकि तीनों स्रोतों में से किसी को भी मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने का अनुरोध किया है।

एक बैंकर के अनुसार, आभूषण और कपड़ा उद्योग में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका है।

उन्होंने आगे कहा कि हालाँकि दवा क्षेत्र को फिलहाल टैरिफ से छूट प्राप्त है, लेकिन ऋणदाता सावधानी बरत रहे हैं क्योंकि अमेरिकी बाज़ार में बड़े निवेश वाले क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है।

बैंकों को अमेरिकी व्यापार से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखलाओं में भी व्यवधान की आशंका है, जिससे कुछ छोटे व्यवसायों की अल्पावधि में समय पर ऋण चुकाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, जैसा कि ऊपर उद्धृत एक दूसरे बैंकर ने कहा।

भारत के बैंकिंग क्षेत्र पर टैरिफ का सीधा प्रभाव सीमित रहने की उम्मीद है, लेकिन इन शुल्कों को कैसे और कब लगाया जाएगा, इस अनिश्चितता के कारण खर्च में देरी नुकसानदेह हो सकती है, भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने शुक्रवार को अपनी वित्तीय परिणाम-पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा।

स्रोत:Reuters
