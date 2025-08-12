स्थिति की जानकारी रखने वाले तीन बैंकरों के अनुसार, भारतीय बैंकों ने अमेरिकी बाज़ार में अपने निवेश के आधार पर उद्योगों में जोखिम का आकलन करने के लिए अपने पोर्टफोलियो का मूल्यांकन शुरू कर दिया है।

उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि ये मूल्यांकन आंतरिक हैं और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं किए गए हैं। चूँकि तीनों स्रोतों में से किसी को भी मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने का अनुरोध किया है।

एक बैंकर के अनुसार, आभूषण और कपड़ा उद्योग में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका है।

उन्होंने आगे कहा कि हालाँकि दवा क्षेत्र को फिलहाल टैरिफ से छूट प्राप्त है, लेकिन ऋणदाता सावधानी बरत रहे हैं क्योंकि अमेरिकी बाज़ार में बड़े निवेश वाले क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है।

बैंकों को अमेरिकी व्यापार से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखलाओं में भी व्यवधान की आशंका है, जिससे कुछ छोटे व्यवसायों की अल्पावधि में समय पर ऋण चुकाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, जैसा कि ऊपर उद्धृत एक दूसरे बैंकर ने कहा।

भारत के बैंकिंग क्षेत्र पर टैरिफ का सीधा प्रभाव सीमित रहने की उम्मीद है, लेकिन इन शुल्कों को कैसे और कब लगाया जाएगा, इस अनिश्चितता के कारण खर्च में देरी नुकसानदेह हो सकती है, भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने शुक्रवार को अपनी वित्तीय परिणाम-पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा।