एक शीर्ष आपदा प्रबंधन अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि भारत नियंत्रित कश्मीर के एक सुदूर पहाड़ी गांव में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई।