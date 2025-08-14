14 अगस्त 2025
एक शीर्ष आपदा प्रबंधन अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि भारत नियंत्रित कश्मीर के एक सुदूर पहाड़ी गांव में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई।
सूचित
भारत को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जल संधि के अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार करने के बाद राजनयिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
पाकिस्तान में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 300 से ऊपर पहुंच गई है क्योंकि उत्तर में भारी बारिश जारी है
इस आपदा से कई तीर्थयात्रियों के भी प्रभावित होने की आशंका है।अधिकारियों ने बताया कि तीर्थयात्रा स्थगित कर दी गई है और और बचाव दल क्षेत्र के लिए रवाना हो गए हैं।