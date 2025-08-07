दैनिक समाचार संक्षिप्त | 7 अगस्त

इजरायल ने गाजा में खाद्य सहायता का इंतजार कर रहे 25 भूखे फिलिस्तीनियों को मार डाला; तथा, तुर्की और सीरिया ने व्यापार परिषद शुरू करने तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।