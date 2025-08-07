दुनिया
दैनिक समाचार संक्षिप्त | 7 अगस्त
इजरायल ने गाजा में खाद्य सहायता का इंतजार कर रहे 25 भूखे फिलिस्तीनियों को मार डाला; तथा, तुर्की और सीरिया ने व्यापार परिषद शुरू करने तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।
12 घंटे पहले

इज़राइल ने खाद्य सहायता का इंतज़ार कर रहे 25 फ़िलिस्तीनियों की हत्या की

गाजा पर कब्जे के बीच इजरायली सेना को सरकारी आदेश मानने का निर्देश

यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए रूस की शर्तों की अमेरिका को जानकारी मिली

रूसी तेल को लेकर भारत पर निशाना साधने के बाद ट्रंप ने और प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी

तुर्की और सीरिया ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
