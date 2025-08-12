एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहाँ एक स्विच का एक झटका या उसकी विफलता सब कुछ बदल सकती है।

आपने शायद इसे किसी फिल्म या टीवी शो में देखा होगा जहाँ लोग एक ऐसी दुनिया में जीवित रहने की कोशिश करते हैं जहाँ ऊर्जा विफलता के बाद समाज ढह गया है।

विश्वसनीय बिजली वाले देशों में, यह सांस लेने जितना ही सामान्य लगता है - बिजली इतनी आम है कि लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। लोग इसका इस्तेमाल खाना पकाने, सफाई करने, गाड़ी चलाने और यहाँ तक कि दरवाज़े खोलने के लिए भी करते हैं।