दुनिया
1 मिनट पढ़ने के लिए
भारत ने कतर में इजरायली हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की, कूटनीति का आग्रह किया
यह बयान कतर की राजधानी और उसके आसपास इजरायली बलों द्वारा किए गए लक्षित हमलों की एक श्रृंखला के बाद आया है।
भारत ने कतर में इजरायली हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की, कूटनीति का आग्रह किया
मध्य पूर्व युद्ध कतर / AP
10 सितम्बर 2025

क्षेत्र में और अधिक तनाव को रोकने के लिए भारत ने मंगलवार को कतर के दोहा में इजरायली हवाई हमलों के आरोपों पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की और सभी पक्षों से संयम बरतने तथा कूटनीतिक बातचीत को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी एक बयान में प्रशासन ने घोषणा की, "हमने आज सुबह दोहा में इज़राइली हमलों की रिपोर्ट देखी हैं।" यह घटनाक्रम और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर इसके प्रभाव हमें बेहद चिंतित करते हैं।

क़तर की राजधानी और उसके आसपास इज़राइली बलों द्वारा कथित तौर पर किए गए कई लक्षित हमलों के बाद, यह घोषणा खाड़ी में बढ़ते तनाव के साथ मेल खाती है।

सूचित

प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि नागरिक बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचा है और क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिए गए हैं, जबकि घटना की बारीकियों की अभी पुष्टि की जा रही है।

कतर ने इसे अपनी भूमि पर एक "कायरतापूर्ण" इज़राइली हमला करार देते हुए तुरंत निंदा की और कहा कि यह हमला "सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन" है।

कतर ने यह भी कहा कि इस घटना की "उच्चतम स्तर पर" जांच की जा रही है।

स्रोत:TRT World and Agencies
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us