क्षेत्र में और अधिक तनाव को रोकने के लिए भारत ने मंगलवार को कतर के दोहा में इजरायली हवाई हमलों के आरोपों पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की और सभी पक्षों से संयम बरतने तथा कूटनीतिक बातचीत को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी एक बयान में प्रशासन ने घोषणा की, "हमने आज सुबह दोहा में इज़राइली हमलों की रिपोर्ट देखी हैं।" यह घटनाक्रम और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर इसके प्रभाव हमें बेहद चिंतित करते हैं।

क़तर की राजधानी और उसके आसपास इज़राइली बलों द्वारा कथित तौर पर किए गए कई लक्षित हमलों के बाद, यह घोषणा खाड़ी में बढ़ते तनाव के साथ मेल खाती है।