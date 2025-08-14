14 अगस्त 2025
बुधवार आधी रात को कराची का आसमान आतिशबाज़ी से जगमगा उठा, जब पाकिस्तानियों ने देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। कुछ ही महीने पहले कश्मीर में तनाव के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था।
सूचित
भारत को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जल संधि के अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार करने के बाद राजनयिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
हज़ारों पाकिस्तानी कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में इस जश्न में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए, जहाँ कई संगीतकारों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दीं और आतिशबाज़ी भी की गई।