14 अगस्त 2025
गाजा में इजरायली हमलों में 64 फिलिस्तीनी मारे गए
इज़राइल ने गाजा के ज़ितून में तीन दिनों में 300 से ज़्यादा घर नष्ट कर दिए
अमेरिकी अपील अदालत ने ट्रम्प को विदेशी सहायता में अरबों डॉलर की कटौती की अनुमति दी
भारत को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जल संधि के अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार करने के बाद राजनयिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद ट्रंप की ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ त्रिपक्षीय बैठक की योजना
तुर्की और अज़रबैजानी टुकड़ियाँ इस्लामाबाद में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस परेड में शामिल हुईं