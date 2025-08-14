दुनिया
दैनिक समाचार संक्षिप्त | 14 अगस्त
गाजा में विस्थापित परिवारों के घरों और तंबुओं पर इजरायली हमलों में कम से कम 64 फिलिस्तीनी मारे गए; तथा इस्लामाबाद में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस परेड में तुर्की और अज़रबैजानी दलों ने भाग लिया।
14 अगस्त 2025

गाजा में इजरायली हमलों में 64 फिलिस्तीनी मारे गए

इज़राइल ने गाजा के ज़ितून में तीन दिनों में 300 से ज़्यादा घर नष्ट कर दिए

अमेरिकी अपील अदालत ने ट्रम्प को विदेशी सहायता में अरबों डॉलर की कटौती की अनुमति दी

अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद ट्रंप की ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ त्रिपक्षीय बैठक की योजना

तुर्की और अज़रबैजानी टुकड़ियाँ इस्लामाबाद में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस परेड में शामिल हुईं

अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
