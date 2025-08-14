दैनिक समाचार संक्षिप्त | 14 अगस्त

गाजा में विस्थापित परिवारों के घरों और तंबुओं पर इजरायली हमलों में कम से कम 64 फिलिस्तीनी मारे गए; तथा इस्लामाबाद में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस परेड में तुर्की और अज़रबैजानी दलों ने भाग लिया।