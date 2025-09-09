भारत और पाकिस्तान के बासमती चावल उत्पादक क्षेत्रों में भारी बारिश और भीषण बाढ़ के कारण इस प्रीमियम चावल के उत्पादन को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। परिणामस्वरूप, आपूर्ति में कमी आने की आशंका के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है।

सुगंधित बासमती चावल, जिसका आयात मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य पूर्व और ब्रिटेन द्वारा किया जाता है, केवल भारत और पाकिस्तान में ही उगाया जाता है और सामान्य बासमती चावल की तुलना में दोगुने से भी अधिक कीमत पर बिकता है।

ओलम एग्री इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नितिन गुप्ता ने रॉयटर्स को बताया कि बाढ़ ने बासमती चावल की फसल को बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन अब पानी कम होने के साथ, नुकसान सीमित रहने की उम्मीद है, बशर्ते अतिरिक्त बारिश न हो।

भारत के उत्तरी राज्य पंजाब और हरियाणा देश के कुल बासमती चावल उत्पादन में 80% से अधिक का योगदान करते हैं, जबकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 90% से अधिक उत्पादन होता है।

अगस्त के अंत और इस महीने की शुरुआत में भारी बारिश के कारण रावी, चिनाब, सतलुज और व्यास नदियाँ उफान पर आ गईं, जिससे इन इलाकों में बाढ़ आ गई।

एक भारतीय सरकारी अधिकारी के अनुसार, प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में धान, कपास और दालों सहित लगभग दस लाख हेक्टेयर फसलों का नुकसान हुआ है।