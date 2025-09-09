जलवायु
बाढ़ प्रभावित भारत और पाकिस्तान में फसल नुकसान के बीच बासमती की कीमतों में बढ़ोतरी
पंजाब और हरियाणा देश के कुल बासमती चावल उत्पादन में 80% से अधिक का योगदान करते हैं, जबकि पाकिस्तान का पंजाब प्रांत देश के कुल उत्पादन में 90% से अधिक का योगदान देता है।
दासका में चेनाब नदी से सिंचित खेत में लड़की ने लगाए चावल के पौधे / Reuters
9 सितम्बर 2025

भारत और पाकिस्तान के बासमती चावल उत्पादक क्षेत्रों में भारी बारिश और भीषण बाढ़ के कारण इस प्रीमियम चावल के उत्पादन को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। परिणामस्वरूप, आपूर्ति में कमी आने की आशंका के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है।

सुगंधित बासमती चावल, जिसका आयात मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य पूर्व और ब्रिटेन द्वारा किया जाता है, केवल भारत और पाकिस्तान में ही उगाया जाता है और सामान्य बासमती चावल की तुलना में दोगुने से भी अधिक कीमत पर बिकता है।

ओलम एग्री इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नितिन गुप्ता ने रॉयटर्स को बताया कि बाढ़ ने बासमती चावल की फसल को बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन अब पानी कम होने के साथ, नुकसान सीमित रहने की उम्मीद है, बशर्ते अतिरिक्त बारिश न हो।

भारत के उत्तरी राज्य पंजाब और हरियाणा देश के कुल बासमती चावल उत्पादन में 80% से अधिक का योगदान करते हैं, जबकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 90% से अधिक उत्पादन होता है।

अगस्त के अंत और इस महीने की शुरुआत में भारी बारिश के कारण रावी, चिनाब, सतलुज और व्यास नदियाँ उफान पर आ गईं, जिससे इन इलाकों में बाढ़ आ गई।

एक भारतीय सरकारी अधिकारी के अनुसार, प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में धान, कपास और दालों सहित लगभग दस लाख हेक्टेयर फसलों का नुकसान हुआ है।

इस महीने की शुरुआत में, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में हजारों हेक्टेयर चावल, मक्का, गन्ना, सब्ज़ियाँ और कपास की फसल बाढ़ में डूब गई थी।

भारत और पाकिस्तान में, धान की रोपाई आमतौर पर जून-जुलाई में की जाती है और कटाई सितंबर के अंत में शुरू होती है।

शफीक ने कहा कि उद्योग को बंपर फसल की उम्मीद थी, लेकिन इस नुकसान से आपूर्ति कम होने और बासमती चावल की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

शफीक ने कहा, "रूढ़िवादी अनुमानों के अनुसार, पाकिस्तान में उगाए गए बासमती चावल का 20% नुकसान हुआ है... इससे स्थानीय बाजारों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बासमती चावल की कीमतें निश्चित रूप से बढ़ जाएँगी।"

ओलम के गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों ने पिछले सप्ताह कीमतों में 50 डॉलर प्रति टन की वृद्धि की है, और अगर फसल के अंत तक आपूर्ति में भारी कमी बनी रहती है, तो कीमतें और बढ़ सकती हैं।

