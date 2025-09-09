हमास के एक स्रोत का हवाला देते हुए अल जज़ीरा टीवी ने रिपोर्ट किया कि समूह की वार्ता टीम को दोहा में एक बैठक के दौरान निशाना बनाया गया, जहां वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नवीनतम युद्धविराम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे।

कतर ने इसे अपनी भूमि पर एक "कायरतापूर्ण" इज़राइली हमला करार देते हुए तुरंत निंदा की और कहा कि यह हमला "सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन" है।

कतर ने यह भी कहा कि इस घटना की "उच्चतम स्तर पर" जांच की जा रही है।

इस बीच, इज़राइल के चैनल 12 ने एक इज़राइली अधिकारी का हवाला देते हुए कहा कि ट्रंप ने कतर में हमास नेतृत्व के खिलाफ इस ऑपरेशन के लिए "हरी झंडी" दी थी। अधिकारी ने यह भी जोड़ा कि इस हमले से पहले वाशिंगटन को सूचित किया गया था।

यह एक विकसित होती हुई खबर है।