इज़राइल ने पुष्टि की है कि उसने हमास के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाते हुए एक हमला किया है, रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया, हालांकि हमले के स्थान का उल्लेख नहीं किया गया।
यह घोषणा ऐसे समय में आई जब कतर से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि राजधानी दोहा में विस्फोटों की आवाज़ सुनी गई और आसमान में धुएं के गुबार उठते देखे गए।
एक वरिष्ठ इज़राइली अधिकारी ने स्थानीय मीडिया को बताया कि इस हमले का लक्ष्य हमास के उपनेता खलील अल-हय्या और वरिष्ठ अधिकारी ज़ाहिर जबरीन थे।
हमास नेतृत्व का एक प्रतिनिधिमंडल दोहा हमले से बच गया, एक वरिष्ठ समूह नेता ने अल जज़ीरा को बताया।
इज़राइली अधिकारियों ने रॉयटर्स को यह भी बताया कि यह हमला कतर में हमास नेताओं पर केंद्रित था, लेकिन हताहतों या हमले की सीमा के बारे में कोई और जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं थी।
हमास के एक स्रोत का हवाला देते हुए अल जज़ीरा टीवी ने रिपोर्ट किया कि समूह की वार्ता टीम को दोहा में एक बैठक के दौरान निशाना बनाया गया, जहां वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नवीनतम युद्धविराम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे।
कतर ने इसे अपनी भूमि पर एक "कायरतापूर्ण" इज़राइली हमला करार देते हुए तुरंत निंदा की और कहा कि यह हमला "सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन" है।
कतर ने यह भी कहा कि इस घटना की "उच्चतम स्तर पर" जांच की जा रही है।
इस बीच, इज़राइल के चैनल 12 ने एक इज़राइली अधिकारी का हवाला देते हुए कहा कि ट्रंप ने कतर में हमास नेतृत्व के खिलाफ इस ऑपरेशन के लिए "हरी झंडी" दी थी। अधिकारी ने यह भी जोड़ा कि इस हमले से पहले वाशिंगटन को सूचित किया गया था।
यह एक विकसित होती हुई खबर है।