एक सरकारी सूत्र ने सोमवार को बताया कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मज़बूत करने और अमेरिकी शुल्कों के प्रभावों का मुक़ाबला करने के प्रयासों के तहत, भारत द्वारा अक्टूबर की शुरुआत में कतर के साथ संभावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

सरकारी सूत्र ने, जो व्यापार वार्ता की बारीकियों को अभी भी गोपनीय बनाए रखने के कारण अपना नाम गुप्त रखना चाहते थे, संवाददाताओं को बताया कि व्यापार मंत्री पीयूष गोयल वार्ता की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए 6 अक्टूबर को दोहा की यात्रा करेंगे।

कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी की फरवरी में भारत यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने अपनी साझेदारी को बढ़ाने और द्विपक्षीय व्यापार को पाँच वर्षों के भीतर दोगुना करके 28 अरब डॉलर तक पहुँचाने पर सहमति व्यक्त की।

कतर ने भारत में बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, खाद्य सुरक्षा, रसद, आतिथ्य और अन्य क्षेत्रों में 10 अरब डॉलर के निवेश की योजना की भी घोषणा की है।

भारत और कतर के बीच पहले से ही घनिष्ठ ऊर्जा सहयोग है और पिछले साल उन्होंने 2028 से शुरू होकर 20 वर्षों के लिए भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक समझौते का नवीनीकरण किया था।