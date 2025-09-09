अर्थव्यवस्था व टेक्नॉलॉजी
भारत द्वारा कतर व्यापार समझौते की रूपरेखा को अक्टूबर में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना
सूत्रों के अनुसार, व्यापार मंत्री पीयूष गोयल बातचीत की रूपरेखा तय करने के लिए 6 अक्टूबर को दोहा जा सकते हैं।
भारत द्वारा कतर व्यापार समझौते की रूपरेखा को अक्टूबर में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना
दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2022 में पैनल चर्चा "व्यापार: अब क्या?" / Reuters
9 सितम्बर 2025

एक सरकारी सूत्र ने सोमवार को बताया कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मज़बूत करने और अमेरिकी शुल्कों के प्रभावों का मुक़ाबला करने के प्रयासों के तहत, भारत द्वारा अक्टूबर की शुरुआत में कतर के साथ संभावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

सरकारी सूत्र ने, जो व्यापार वार्ता की बारीकियों को अभी भी गोपनीय बनाए रखने के कारण अपना नाम गुप्त रखना चाहते थे, संवाददाताओं को बताया कि व्यापार मंत्री पीयूष गोयल वार्ता की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए 6 अक्टूबर को दोहा की यात्रा करेंगे।

कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी की फरवरी में भारत यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने अपनी साझेदारी को बढ़ाने और द्विपक्षीय व्यापार को पाँच वर्षों के भीतर दोगुना करके 28 अरब डॉलर तक पहुँचाने पर सहमति व्यक्त की।

कतर ने भारत में बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, खाद्य सुरक्षा, रसद, आतिथ्य और अन्य क्षेत्रों में 10 अरब डॉलर के निवेश की योजना की भी घोषणा की है।

भारत और कतर के बीच पहले से ही घनिष्ठ ऊर्जा सहयोग है और पिछले साल उन्होंने 2028 से शुरू होकर 20 वर्षों के लिए भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक समझौते का नवीनीकरण किया था।

सूचित

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले महीने रूसी तेल ख़रीदने वाले भारतीय सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाकर कुल शुल्क को दोगुना करके 50% कर देने के बाद, नई दिल्ली अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मज़बूत करने के प्रयासों में तेज़ी ला रही है।

इस साल के अंत में, भारत यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की भी उम्मीद कर रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार साझेदार है।

निर्यातक समूहों के अनुसार, अमेरिकी टैरिफ़ से चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रतिद्वंद्वियों को फ़ायदा हो सकता है, जबकि अमेरिका को भारत के 87 अरब डॉलर के निर्यात का लगभग 55% हिस्सा प्रभावित होगा।

सूत्र ने बताया कि भारत का लक्ष्य ओमान, चिली और पेरू के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना भी है, जो निर्यात को बढ़ावा देने और बाजारों में विविधता लाने के उसके प्रयासों का हिस्सा है, साथ ही किसानों और छोटे व्यवसायों की रक्षा भी करेगा।

स्रोत:Reuters
