पाकिस्तानी सेना के अनुसार, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर को द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करने के उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए बुधवार को अज़रबैजान से देशभक्ति युद्ध पदक प्राप्त हुआ।
सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के एक बयान के अनुसार, अज़रबैजान के उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल करीम वलियेव ने रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना मुख्यालय में एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की ओर से पदक प्राप्त किया।
अज़रबैजान के सर्वोच्च सरकारी पुरस्कारों में से एक, यह पदक 2002 में बनाया गया था। यह अज़रबैजानी सेना के साथ सैन्य सहयोग में उनके योगदान के लिए घरेलू और विदेशी दोनों देशों के नागरिकों और सैन्य कर्मियों को दिया जाता है।
अनादोलु एजेंसी के अनुसार, वलीयेव ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त पहलों पर चर्चा करने के लिए मुनीर से मुलाकात की।
मुनीर ने भारत के साथ पिछले तनावों के दौरान "पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े रहने" के लिए अज़रबैजान का धन्यवाद किया। वलीयेव ने भारत के साथ हालिया शत्रुतापूर्ण दौरों में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की "पेशेवरता और सफलता" की प्रशंसा की।
दोनों सैन्य नेताओं ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।