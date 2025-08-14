पाकिस्तानी सेना के अनुसार, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर को द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करने के उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए बुधवार को अज़रबैजान से देशभक्ति युद्ध पदक प्राप्त हुआ।

सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के एक बयान के अनुसार, अज़रबैजान के उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल करीम वलियेव ने रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना मुख्यालय में एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की ओर से पदक प्राप्त किया।

अज़रबैजान के सर्वोच्च सरकारी पुरस्कारों में से एक, यह पदक 2002 में बनाया गया था। यह अज़रबैजानी सेना के साथ सैन्य सहयोग में उनके योगदान के लिए घरेलू और विदेशी दोनों देशों के नागरिकों और सैन्य कर्मियों को दिया जाता है।