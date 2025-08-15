दैनिक समाचार संक्षिप्त | 15 अगस्त

ट्रम्प का कहना है कि पत्रकारों को गाजा में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए; तथा, ब्रिटेन की चुप्पी के कारण फिलीस्तीनी छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र गाजा में फंसे हुए हैं।