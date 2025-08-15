15 अगस्त 2025
पत्रकारों को गाजा में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए: ट्रंप
इजराइल की पश्चिमी तट पर बसावट योजना से कब्ज़ा और गहरा होगा: संयुक्त राष्ट्र
सर्बिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बढ़ने से नई झड़पें
सूचित
भारत को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जल संधि के अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार करने के बाद राजनयिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने तख्तापलट के प्रयास के मुकदमे में बरी होने की मांग की
ब्रिटेन की चुप्पी के कारण फिलिस्तीनी छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र गाजा में फंसे