इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के प्रमुख मानवाधिकार निकाय ने विश्व मीडिया में भारत के विभिन्न हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया और "लक्षित प्रतिशोधात्मक हमलों" में वृद्धि के आरोपों की निंदा की है और दावा किया है कि ये हमले अति-दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा संचालित प्रतीत होते हैं।

अप्रैल में कश्मीर में हुए एक आतंकवादी हमले के बाद, इस्लामोफोबिया में वृद्धि हुई है।

22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर में हुई एक घटना, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई, के बाद, अंतर्राष्ट्रीय समाचार संगठनों ने बताया है कि दक्षिणपंथी समूहों ने भारतीय शहरों में कश्मीरी मुस्लिम विक्रेताओं और छात्रों को परेशान, अपमानित और धमकाया है।

जीवित बचे लोगों के अनुसार, पहलगाम शहर पर हुए हमले ने भारत में गुस्सा और दुःख भड़काया क्योंकि आतंकवादियों ने विशेष रूप से हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया था।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन गैरकानूनी और एकतरफा कृत्यों के आधार पर, भाजपा सरकार ने विवादित क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदलने के प्रयास में अपने "हिंदुत्व" एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए IOJK में गैरकानूनी अधिवास नियमों को भी लागू किया है।