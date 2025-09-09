इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के प्रमुख मानवाधिकार निकाय ने विश्व मीडिया में भारत के विभिन्न हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया और "लक्षित प्रतिशोधात्मक हमलों" में वृद्धि के आरोपों की निंदा की है और दावा किया है कि ये हमले अति-दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा संचालित प्रतीत होते हैं।
अप्रैल में कश्मीर में हुए एक आतंकवादी हमले के बाद, इस्लामोफोबिया में वृद्धि हुई है।
22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर में हुई एक घटना, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई, के बाद, अंतर्राष्ट्रीय समाचार संगठनों ने बताया है कि दक्षिणपंथी समूहों ने भारतीय शहरों में कश्मीरी मुस्लिम विक्रेताओं और छात्रों को परेशान, अपमानित और धमकाया है।
जीवित बचे लोगों के अनुसार, पहलगाम शहर पर हुए हमले ने भारत में गुस्सा और दुःख भड़काया क्योंकि आतंकवादियों ने विशेष रूप से हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया था।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन गैरकानूनी और एकतरफा कृत्यों के आधार पर, भाजपा सरकार ने विवादित क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदलने के प्रयास में अपने "हिंदुत्व" एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए IOJK में गैरकानूनी अधिवास नियमों को भी लागू किया है।
इसने दावा किया कि मुसलमानों के खिलाफ अपराध "अति दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी समूहों द्वारा भड़काए जा रहे हैं", जो 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराते हैं।
ओआईसी परिषद ने पहलगाम घटना में नागरिकों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए दोहराया कि निर्दोष नागरिकों के खिलाफ जवाबी हमले "मानव अधिकारों और मानव सम्मान का उल्लंघन" हैं।
ओआईसी निकाय ने अपनी माँग दोहराई कि संयुक्त राष्ट्र कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन की जाँच के लिए एक जाँच आयोग या अंतर्राष्ट्रीय तथ्य-खोजी मिशन बनाए और मानवाधिकारों की स्थिति की निष्पक्ष पुष्टि करके उस पर रिपोर्ट दे।
इसने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वे भारत पर "भेदभावपूर्ण कानूनों को निरस्त करने", भारत प्रशासित कश्मीर की "भौगोलिक और जनसांख्यिकीय स्थिति को बदलने" वाले किसी भी प्रशासनिक या विधायी कदम से बचने, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और ओआईसी के प्रासंगिक प्रस्तावों का पालन करने के लिए दबाव डालें।