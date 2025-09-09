राजनीति
2 मिनट पढ़ने के लिए
मुस्लिम विरोधी नफ़रत को हिंदू राष्ट्रवादी समूहों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है: OIC रिपोर्ट
IPHRC ने हर स्तर पर "ठोस उपाय" करते हुए भारत से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को कायम रखने तथा मुस्लिम समुदायों की सुरक्षा की गारंटी देने का आह्वान किया।
मुस्लिम विरोधी नफ़रत को हिंदू राष्ट्रवादी समूहों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है: OIC रिपोर्ट
हिंदू राष्ट्रवादी लंबे समय से मुस्लिम-विरोधी रुख अपना रहे हैं, कई मामलों में हिंदू त्योहारों के दौरान बजाए जाने वाले गाने हिंसा पूर्वाभास बन गए (एपी) / AP
9 सितम्बर 2025

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के प्रमुख मानवाधिकार निकाय ने विश्व मीडिया में भारत के विभिन्न हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया और "लक्षित प्रतिशोधात्मक हमलों" में वृद्धि के आरोपों की निंदा की है और दावा किया है कि ये हमले अति-दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा संचालित प्रतीत होते हैं।

अप्रैल में कश्मीर में हुए एक आतंकवादी हमले के बाद, इस्लामोफोबिया में वृद्धि हुई है।

22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर में हुई एक घटना, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई, के बाद, अंतर्राष्ट्रीय समाचार संगठनों ने बताया है कि दक्षिणपंथी समूहों ने भारतीय शहरों में कश्मीरी मुस्लिम विक्रेताओं और छात्रों को परेशान, अपमानित और धमकाया है।

जीवित बचे लोगों के अनुसार, पहलगाम शहर पर हुए हमले ने भारत में गुस्सा और दुःख भड़काया क्योंकि आतंकवादियों ने विशेष रूप से हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया था।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन गैरकानूनी और एकतरफा कृत्यों के आधार पर, भाजपा सरकार ने विवादित क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदलने के प्रयास में अपने "हिंदुत्व" एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए IOJK में गैरकानूनी अधिवास नियमों को भी लागू किया है।

सूचित

इसने दावा किया कि मुसलमानों के खिलाफ अपराध "अति दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी समूहों द्वारा भड़काए जा रहे हैं", जो 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराते हैं।

ओआईसी परिषद ने पहलगाम घटना में नागरिकों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए दोहराया कि निर्दोष नागरिकों के खिलाफ जवाबी हमले "मानव अधिकारों और मानव सम्मान का उल्लंघन" हैं।

ओआईसी निकाय ने अपनी माँग दोहराई कि संयुक्त राष्ट्र कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन की जाँच के लिए एक जाँच आयोग या अंतर्राष्ट्रीय तथ्य-खोजी मिशन बनाए और मानवाधिकारों की स्थिति की निष्पक्ष पुष्टि करके उस पर रिपोर्ट दे।

इसने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वे भारत पर "भेदभावपूर्ण कानूनों को निरस्त करने", भारत प्रशासित कश्मीर की "भौगोलिक और जनसांख्यिकीय स्थिति को बदलने" वाले किसी भी प्रशासनिक या विधायी कदम से बचने, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और ओआईसी के प्रासंगिक प्रस्तावों का पालन करने के लिए दबाव डालें।

स्रोत:AP
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us