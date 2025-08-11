भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापार तनाव के बीच, चीन ने शुक्रवार को कहा कि इस महीने के अंत में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का "स्वागत" है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, "चीन एससीओ तियानजिन शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का चीन में स्वागत करता है। हमारा मानना है कि सभी पक्षों के सम्मिलित प्रयास से तियानजिन शिखर सम्मेलन एकजुटता, मित्रता और सार्थक परिणामों का एक संगम होगा।"
चीन इस वर्ष 31 अगस्त से 1 सितम्बर तक तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
2001 में स्थापित, एससीओ एक राजनीतिक और सुरक्षा गठबंधन है जिसमें 10 सदस्य हैं: चीन, रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस।
भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार बने हुए हैं, जबकि नई दिल्ली और बीजिंग ने 2020 में जम्मू-कश्मीर में एक घातक सीमा संघर्ष में 20 भारतीय और चार चीनी सैनिकों के मारे जाने के बाद संबंधों को स्थिर करने के लिए सावधानीपूर्वक काम किया है।
पिछले महीने, भारत ने 2020 के बाद पहली बार चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू किया।
चीन ने पिछले सप्ताह गुरुवार को भी रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर ट्रम्प द्वारा लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ का विरोध किया था।