भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापार तनाव के बीच, चीन ने शुक्रवार को कहा कि इस महीने के अंत में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का "स्वागत" है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा , "चीन एससीओ तियानजिन शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का चीन में स्वागत करता है। हमारा मानना है कि सभी पक्षों के सम्मिलित प्रयास से तियानजिन शिखर सम्मेलन एकजुटता, मित्रता और सार्थक परिणामों का एक संगम होगा।"

चीन इस वर्ष 31 अगस्त से 1 सितम्बर तक तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

चीन इस वर्ष 31 अगस्त से 1 सितम्बर तक तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।