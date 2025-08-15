15 अगस्त 2025
भारत प्रशासित कश्मीर के एक हिमालयी गाँव में गुरुवार को भारी बारिश के कारण पानी और कीचड़ का सैलाब आने से कम से कम 56 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग लापता हैं।
सूचित
भारत को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जल संधि के अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार करने के बाद राजनयिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
पाकिस्तान में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 300 से ऊपर पहुंच गई है क्योंकि उत्तर में भारी बारिश जारी है
सैकड़ों बचावकर्मी और स्थानीय लोग आपदा के बाद शवों को ले जाते हुए खतरनाक इलाकों से जूझ रहे हैं, जिसने सुदूर हिमालयी बस्तियों में विनाश के निशान छोड़ दिए हैं।