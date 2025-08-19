भारत के उत्तराखंड में एक चाय की दुकान पर रिज़वान अहमद नामक एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमला किया गया, क्योंकि उसने "भगवान राम की जय" जैसे हिंदू राष्ट्रवादी नारे लगाने से इनकार कर दिया था। तीन हमलावरों ने, जिन्होंने हमले का वीडियो भी बनाया, उसकी दाढ़ी खींची, गालियाँ दीं और उसे लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने अगले दिन मामला दर्ज कर तीनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया।