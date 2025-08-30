तुर्किये के टेक्नोफेस्ट 'मावी वतन', जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरोस्पेस और टेक्नोलॉजी फेस्टिवल है, के समुद्री संस्करण के तहत शुक्रवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह आयोजन इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में हो रहा है।

इस फेस्टिवल में अत्याधुनिक नौसैनिक और पानी के नीचे की तकनीकों पर फोरम और प्रतियोगिताएं शामिल हैं। यह फेस्टिवल गुरुवार को शुरू हुआ था और जनता के लिए 30-31 अगस्त को खुला रहेगा।

इस आयोजन के तहत 'नेवल डिफेंस इंडस्ट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोरम' आयोजित किया गया, जहां तुर्की नौसेना के अधिकारियों ने खतरे की पहचान, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और निर्णय-सहायक प्रणालियों में एआई अनुप्रयोगों पर प्रकाश डाला।

अधिकारियों ने शुरुआती खतरे की पहचान, असममित युद्ध प्रतिक्रिया और ऑपरेटर के कार्यभार को कम करने में एआई की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने संवर्धित बुद्धिमत्ता और विसंगति पहचान पर केंद्रित परियोजनाओं के माध्यम से समुद्री स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाने की बात कही।

इसके अलावा, असल्सन के समन्वय में इस वर्ष आठवीं बार 'अनमैन्ड अंडरवाटर सिस्टम्स प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया। 2,351 आवेदकों में से 42 फाइनलिस्ट टीमें ऐतिहासिक पनडुब्बी डुमलुपिनार को बचाने, पानी के नीचे के केबलों को ट्रैक करने और खोए हुए खजानों की खोज जैसे मिशनों में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।