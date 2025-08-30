तुर्किये के टेक्नोफेस्ट 'मावी वतन', जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरोस्पेस और टेक्नोलॉजी फेस्टिवल है, के समुद्री संस्करण के तहत शुक्रवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह आयोजन इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में हो रहा है।
इस फेस्टिवल में अत्याधुनिक नौसैनिक और पानी के नीचे की तकनीकों पर फोरम और प्रतियोगिताएं शामिल हैं। यह फेस्टिवल गुरुवार को शुरू हुआ था और जनता के लिए 30-31 अगस्त को खुला रहेगा।
इस आयोजन के तहत 'नेवल डिफेंस इंडस्ट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोरम' आयोजित किया गया, जहां तुर्की नौसेना के अधिकारियों ने खतरे की पहचान, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और निर्णय-सहायक प्रणालियों में एआई अनुप्रयोगों पर प्रकाश डाला।
अधिकारियों ने शुरुआती खतरे की पहचान, असममित युद्ध प्रतिक्रिया और ऑपरेटर के कार्यभार को कम करने में एआई की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने संवर्धित बुद्धिमत्ता और विसंगति पहचान पर केंद्रित परियोजनाओं के माध्यम से समुद्री स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाने की बात कही।
इसके अलावा, असल्सन के समन्वय में इस वर्ष आठवीं बार 'अनमैन्ड अंडरवाटर सिस्टम्स प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया। 2,351 आवेदकों में से 42 फाइनलिस्ट टीमें ऐतिहासिक पनडुब्बी डुमलुपिनार को बचाने, पानी के नीचे के केबलों को ट्रैक करने और खोए हुए खजानों की खोज जैसे मिशनों में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।
विजेताओं को 6,113 डॉलर (250,000 टीएल) तक के पुरस्कार मिलेंगे, साथ ही डिजाइन, सॉफ्टवेयर और टीम भावना के लिए विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे।
प्रतियोगियों ने तुर्किये के 'ब्लू होमलैंड' दृष्टिकोण के लिए स्वदेशी तकनीकों के विकास के महत्व पर जोर दिया, साथ ही पानी के नीचे की इंजीनियरिंग की चुनौतियों और घरेलू समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
टेक्नोफेस्ट ब्लू होमलैंड 31 अगस्त तक चलेगा, जिसमें अनमैन्ड अंडरवाटर व्हीकल्स, अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स और अंडरवाटर रॉकेट्स की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इस आयोजन में कुल लगभग 2,700 टीमों ने आवेदन किया है।