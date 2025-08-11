अल जज़ीरा के पत्रकार अनस अल-शरीफ, जिन्हें गाजा सिटी में पत्रकारों के टेंट पर इज़राइल के हमले में मार दिया गया, ने एक भावनात्मक वसीयत और अंतिम संदेश छोड़ा है। इसमें उन्होंने दुनिया से घिरे हुए गाजा और फिलिस्तीनी लोगों को न भूलने की अपील की।

अपनी वसीयत में, जिसे उनकी हत्या के बाद रविवार को उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर साझा किया गया, अल-शरीफ ने कहा कि उन्होंने "अपने लोगों के लिए समर्थन और आवाज बनने के लिए हर संभव प्रयास और अपनी पूरी ताकत दी।"

उन्होंने लिखा, "मेरी आशा थी कि अल्लाह मेरी उम्र को बढ़ाए ताकि मैं अपने परिवार और प्रियजनों के साथ हमारे मूल शहर, कब्जे वाले असकलान (अल-मजदल) लौट सकूं। लेकिन अल्लाह की मर्जी पहले आई, और उनका फैसला अंतिम है।"

उन्होंने आगे कहा, "मैंने हर प्रकार के दर्द को करीब से देखा है, कई बार कष्ट और नुकसान का सामना किया है, फिर भी मैंने कभी भी सच्चाई को बिना तोड़-मरोड़ के प्रस्तुत करने में संकोच नहीं किया।"

अल-शरीफ अपने पीछे चार लोगों का परिवार छोड़ गए हैं: उनकी मां, पत्नी और दो बच्चे। उन्होंने अपने परिवार, विशेष रूप से अपनी बेटी और बेटे की देखभाल करने की अपील की।

उन्होंने कहा, "मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उनके साथ खड़े रहें, अल्लाह के बाद उनका सहारा बनें। अगर मैं मर जाऊं, तो मैं अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए मरूंगा।"

‘गाजा को मत भूलिए’

अल-शरीफ ने सभी से फिलिस्तीन और उसके लोगों, विशेष रूप से "निर्दोष बच्चों" के साथ खड़े होने की अपील की। उन्होंने सभी से चुप न रहने और फिलिस्तीन की आजादी की ओर पुल बनने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, "मैं आपको फिलिस्तीन सौंपता हूं — मुस्लिम दुनिया के ताज का नगीना, इस दुनिया के हर स्वतंत्र व्यक्ति की धड़कन। मैं आपको इसके लोगों, इसके पीड़ित और निर्दोष बच्चों के साथ खड़े होने की जिम्मेदारी सौंपता हूं, जिन्हें कभी सपने देखने या शांति और सुरक्षा में जीने का समय नहीं मिला।"