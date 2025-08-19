दुनिया
दैनिक समाचार संक्षिप्त | 19 अगस्त
यूक्रेन युद्ध पर ट्रम्प और यूरोपीय नेताओं के साथ व्हाइट हाउस की बातचीत के बाद, ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वह पुतिन से सीधी मुलाक़ात के लिए तैयार हैं। और, म्यांमार में 2025 के अंत में जुंटा के नेतृत्व वाले आयोग के तहत चुनाव होंगे।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की युद्ध समाप्त करने के लिए पुतिन के साथ सीधी बातचीत पर सहमत हुए

गाजा में बढ़ती भुखमरी के बीच इजरायल हमास के जवाब का अध्ययन कर रहा है

भारत और चीन के शीर्ष राजनयिकों की बैठक में हिमालय क्षेत्र में शांति पर ध्यान केंद्रित

अमेरिका ने भारत के तेल आयात को रूस को धन मुहैया कराने की चेतावनी दी

म्यांमार में चार साल के अंतराल के बाद चुनाव शुरू

अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
