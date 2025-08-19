10 घंटे पहले
यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की युद्ध समाप्त करने के लिए पुतिन के साथ सीधी बातचीत पर सहमत हुए
गाजा में बढ़ती भुखमरी के बीच इजरायल हमास के जवाब का अध्ययन कर रहा है
भारत और चीन के शीर्ष राजनयिकों की बैठक में हिमालय क्षेत्र में शांति पर ध्यान केंद्रित
सूचित
भारत को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जल संधि के अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार करने के बाद राजनयिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
अमेरिका ने भारत के तेल आयात को रूस को धन मुहैया कराने की चेतावनी दी
म्यांमार में चार साल के अंतराल के बाद चुनाव शुरू