दैनिक समाचार संक्षिप्त | 19 अगस्त

यूक्रेन युद्ध पर ट्रम्प और यूरोपीय नेताओं के साथ व्हाइट हाउस की बातचीत के बाद, ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वह पुतिन से सीधी मुलाक़ात के लिए तैयार हैं। और, म्यांमार में 2025 के अंत में जुंटा के नेतृत्व वाले आयोग के तहत चुनाव होंगे।