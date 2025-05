Gli organizzatori hanno definito questa manifestazione la più imponente nei Paesi Bassi degli ultimi vent'anni. La protesta si è svolta in Piazza Malieveld sotto lo slogan "Traccia una linea rossa per Gaza" ed è stata promossa da oltre 80 organizzazioni non governative, tra cui Amnesty International, Human Rights Watch e Oxfam Novib.

Vestiti di rosso per simboleggiare un limite morale invalicabile, i manifestanti hanno chiesto la cessazione delle esportazioni di armi e la fine della complicità dei Paesi Bassi nel genocidio commesso da Israele. Il corteo ha sfilato davanti al Palazzo della Pace, sede della Corte Internazionale di Giustizia, e davanti al Parlamento olandese, per poi fare ritorno a Malieveld al grido di slogan come "Fermate il genocidio", "Libertà per la Palestina" e "Nessuna pace senza giustizia".

Dall'ottobre 2023, secondo i dati forniti, oltre 53.000 palestinesi — prevalentemente donne e bambini — hanno perso la vita. Solo negli ultimi cinque giorni, 378 persone sono morte a seguito dell'intensificarsi dei bombardamenti israeliani. Israele è attualmente sotto processo presso la Corte Internazionale di Giustizia con l'accusa di genocidio per le operazioni militari condotte nel territorio assediato."