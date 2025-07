Türkan Tekin, 46 anni, era una madre, una moglie e una fedele cittadina turca. Senza esitazione, è scesa in strada per far fronte al fallito tentativo di colpo di Stato, ma la sua vita è stata tragicamente spezzata dai golpisti il 15 luglio 2016. Questa è la sua storia, raccontata dalle parole di suo marito.