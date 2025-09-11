L'organizzazione terroristica PKK/YPG, operante sotto il nome di SDF, ha preso di mira i civili in Siria mercoledì, uccidendo una persona e ferendone altre due della stessa famiglia.
L'Agenzia di Notizie Araba Siriana (SANA) ha riportato che l'SDF ha colpito con colpi di mortaio i dintorni della città di Al-Khafsa, nella campagna orientale di Aleppo, oltre a case nel villaggio di Al-Kayyariya, nella campagna di Manbij.
L'escalation arriva qualche mese dalla firma di un accordo, il 10 marzo, tra il presidente siriano Ahmed al-Sharaa e Ferhat Abdi Sahin, un alto leader del gruppo terroristico PKK/YPG, per integrare le istituzioni civili e militari nel nord-est della Siria nell'amministrazione statale, affermare l'unità del territorio siriano e respingere i piani di divisione.
Tuttavia, l'organizzazione ha violato l'accordo più di una volta.
Il governo siriano sta compiendo sforzi intensivi per ristabilire la sicurezza nel paese sin dalla caduta del regime di Bashar al-Assad l'8 dicembre 2024, dopo 24 anni al potere.