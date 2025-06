Il Regno Unito prevede di acquistare almeno 12 caccia F-35A, capaci di trasportare armi nucleari, e di unirsi alla missione nucleare aerea della NATO.

Il primo ministro Keir Starmer annuncerà la decisione mercoledì durante il vertice della NATO nei Paesi Bassi, invitando gli Stati membri a rafforzare il loro impegno verso l'Alleanza, secondo un comunicato stampa ufficiale.

Gli F-35A sono in grado di trasportare armi convenzionali, ma possono essere equipaggiati con bombe nucleari di fabbricazione statunitense, se necessario.

Questo caccia di quinta generazione, prodotto principalmente dall'azienda statunitense Lockheed Martin, è tra gli aerei più avanzati al mondo, anche se è uno dei più costosi.

“In un'epoca di radicale incertezza, non possiamo più dare per scontata la pace, ed è per questo che il mio governo sta investendo nella nostra sicurezza nazionale,” ha dichiarato Starmer.

Downing Street ha descritto questa decisione come “il più grande rafforzamento della postura nucleare del Regno Unito in una generazione.”

“L'impegno del Regno Unito verso la NATO è indiscutibile, così come il contributo dell'alleanza nel mantenere il Regno Unito sicuro e protetto,” ha aggiunto Starmer.

“Ma dobbiamo tutti fare la nostra parte per proteggere l'area euro-atlantica per le generazioni future.”

Ha inoltre sottolineato che questa decisione avrà un impatto positivo su 100 aziende e garantirà 20.000 posti di lavoro a livello nazionale, segnando “una nuova era per la nostra Royal Air Force, leader mondiale.”

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha descritto l'annuncio come “un ulteriore contributo robusto del Regno Unito alla NATO.”