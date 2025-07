L’Aeroporto di Istanbul è stato nominato per la seconda volta consecutiva “miglior aeroporto del mondo” dalla prestigiosa rivista di viaggi Travel + Leisure. Solo due anni fa si trovava al settimo posto, mentre oggi guida la classifica.

Conosciuto come il più grande aeroporto d’Europa, Istanbul ha ottenuto questo riconoscimento grazie a un sondaggio condotto tra i lettori della rivista. Il punteggio assegnato all’aeroporto è salito rispetto all’anno precedente, passando da 95,79 a 98,57. Nel sondaggio del 2023, Istanbul aveva ricevuto un punteggio di 83,36, posizionandosi settimo. Travel + Leisure ha descritto questo progresso come “particolarmente impressionante”.

Gli aeroporti sono stati valutati dai lettori in base a criteri quali accessibilità, esperienza di check-in, sicurezza, opzioni gastronomiche, shopping e design complessivo.

In un comunicato del 17 luglio, il gestore dell’aeroporto, İGA, ha affermato che la cerimonia di premiazione si è tenuta a New York, sede della rivista, e ha riunito leader del settore e ospiti d’onore.

Il premio per l’Aeroporto di Istanbul è stato consegnato dal direttore editoriale di Travel + Leisure, Jacqueline Gifford, al Direttore della Comunicazione Aziendale di İGA, Gökhan Şengül.

“Siamo onorati che i servizi offerti presso l’Aeroporto di Istanbul siano riconosciuti non solo per la loro eccellenza operativa, ma anche per il loro valore culturale. È per noi particolarmente significativo che l’ospitalità, l’eleganza e il servizio al di sopra degli standard globali propri della cultura turca vengano messi in evidenza”.

“In questo processo, non rappresentiamo solo İGA, ma anche Istanbul e il ricco patrimonio culturale del nostro Paese sulla scena internazionale. È per noi motivo di grande orgoglio contribuire al valore del nostro marchio”.

İGA Istanbul Airport è stato il primo aeroporto turco a entrare nella classifica di Travel + Leisure nel 2021 e nel 2024 è stato scelto come il migliore al mondo.

In una nota, İGA ha sottolineato: “Nella top ten di quest’anno, dopo İGA Istanbul Airport si sono classificati aeroporti leader a livello mondiale come quelli di Singapore, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Corea del Sud, Giappone, India e Hong Kong. Questo evidenzia il successo straordinario di İGA sulla scena globale”.

Lo scorso anno, l’Aeroporto di Istanbul è stato il secondo aeroporto più trafficato d’Europa e, nell’aprile di quest’anno, ha avviato operazioni simultanee su tre piste.

Con questo traguardo, è diventato il primo aeroporto europeo a operare con tre piste contemporaneamente, e il secondo al mondo dopo gli Stati Uniti. Nel 2024, si prevede che accoglierà circa 80 milioni di passeggeri, consolidando la sua posizione come il più grande e uno dei più trafficati aeroporti d’Europa.

Secondo il Rapporto Annuale sul Traffico 2024 del Consiglio Internazionale degli Aeroporti (ACI) Europa, è stato anche il centro merci aeree più trafficato del continente lo scorso anno.

Infine, secondo i dati settimanali dell’Organizzazione Europea per la Sicurezza della Navigazione Aerea (Eurocontrol), l’Aeroporto di Istanbul è frequentemente in cima alla classifica per numero di voli giornalieri in Europa.