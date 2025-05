La rielezione di Donald Trump a presidente il 5 novembre 2024 probabilmente non modificherà il suo incrollabile sostegno a Israele.

Tuttavia, è improbabile che il suo rapporto con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sia così perfettamente allineato come lo era durante il suo primo mandato. Dopo tutto, né il Medio Oriente, né Israele, né lo stesso Netanyahu sono rimasti gli stessi da quando Trump lasciò il suo incarico.

In mezzo a tensioni crescenti nelle relazioni tra Stati Uniti e Israele, Netanyahu ha affrontato molteplici sfide con l'amministrazione Biden dal gennaio 2023, dalla legge sulla riforma giudiziaria agli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata. Durante questo periodo, ha resistito con successo alle pressioni dei Democratici e, a volte, ha usato efficacemente questa resistenza come strumento di strategia politica interna.

Comunque, sulla base dello stile di leadership di Trump durante il suo primo mandato, si può dire che per Netanyahu potrebbe essere difficile mantenere la stessa traiettoria. Inoltre, se esista ancora un Netanyahu forte in grado di bloccare la politica israeliana quando necessario, come ha fatto nel primo mandato di Trump, diventerà chiaro solo dopo che il conflitto si placherà.

Un altro aspetto critico emerso è il deficit di fiducia tra i due leader. Mentre Trump stava ancora contestando i risultati delle elezioni del 2020, Netanyahu si è congratulato con Biden in un videomessaggio - un gesto che Trump ha poi considerato un atto di slealtà.

La forza di Trump, la debolezza di Netanyahu

In seguito a cinque elezioni dal 2018 e a un periodo di instabilità politica - compreso un anno di opposizione - Netanyahu è tornato al potere alla fine del 2022, facilitando l'ingresso del campo sionista religioso di ultradestra nella Knesset. Tuttavia, la sua posizione rimane precaria a causa delle continue battaglie legali e del colpo inferto alla sua immagine di “Mister Sicurezza” dopo l'attentato del 7 ottobre.

Netanyahu è diventato sempre più sensibile alle richieste dei suoi partner di coalizione, da cui dipende la continuità del suo governo, e a volte ha faticato a gestire le divisioni all'interno del Likud stesso.

Di conseguenza, Netanyahu occupa attualmente una posizione di leader che è riuscito a sopravvivere politicamente in Israele attraverso varie manovre. Dovendo affrontare numerose sfide interne, è consapevole che, con l'avvicinarsi del 2025, le pressioni elettorali aumenteranno e che, nonostante i ritardi, un'inchiesta sui fallimenti della sicurezza del 7 ottobre è inevitabile. Inoltre, l'ondata di attivismo dell'opposizione iniziata con le proteste del 2023 ha mantenuto il suo slancio, evolvendosi ora in un movimento dinamico incentrato sul salvataggio degli ostaggi dopo il 7 ottobre.

Opzioni di politica estera limitate

In politica estera, le opzioni di Israele si sono notevolmente ridotte dalla metà degli anni 2010. All'epoca, Netanyahu aveva un dialogo efficace con Putin e si impegnava in iniziative multilaterali, come l'espansione delle relazioni con la Cina e progetti come l'espansione del porto di Haifa a guida cinese. Tuttavia, in parte a causa della struttura unica delle relazioni tra Stati Uniti e Israele, questo approccio multilaterale non ha potuto svilupparsi pienamente. Dopo il 7 ottobre, la politica estera israeliana è diventata molto più dipendente da Washington, in particolare per quanto riguarda le questioni di sicurezza nazionale. Inoltre, da allora, l'eredità degli accordi di Abraham dell'era Trump e gli sforzi per ampliare il fronte della normalizzazione con Israele hanno subito una significativa battuta d'arresto.

Trump, al contrario, entra in questo secondo mandato con una posizione più forte rispetto al 2017, beneficiando di un maggiore sostegno elettorale e di una migliore posizione politica.

C'è un notevole interesse su come le politiche statunitensi potrebbero cambiare a livello globale e regionale, in particolare nelle aree colpite da crisi. Poiché questo rappresenta il suo secondo e ultimo mandato, e considerando le esperienze del periodo precedente - comprese sfide come la pandemia COVID-19 - Trump sembra iniziare questa fase con una posizione più forte. Questa maggiore posizione influenzerà probabilmente il suo approccio alle politiche regionali, con un'attenzione particolare ai dibattiti sulle guerre che ha promesso di terminare.

In quanto leader che ha precedentemente collaborato con Netanyahu, Trump ha svolto un ruolo fondamentale in diversi sviluppi chiave volti a ridurre l'isolamento regionale di Israele: il trasferimento dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme, il riconoscimento della sovranità israeliana sulle alture occupate del Golan in Siria e gli accordi di Abraham. Queste azioni hanno indubbiamente rafforzato la posizione di Netanyahu, consentendogli di consolidare il potere. Si può persino sostenere che questi risultati abbiano contribuito alla capacità del Likud di mantenere un numero sostanziale di seggi parlamentari nonostante l'instabilità politica che è perdurata fino al 2023.

Le complesse relazioni personali di Netanyahu

L'imprevedibilità di Netanyahu lo ha reso un partner inaffidabile per i presidenti statunitensi, soprattutto quando le ambizioni israeliane si discostano dagli interessi regionali degli Stati Uniti. Adattando un approccio basato sullo stato delle relazioni tra Stati Uniti e Israele, Netanyahu usa sia i legami positivi che i disaccordi come leva nella politica israeliana. Quando l'opposizione degli Stati Uniti aumenta, Netanyahu si posiziona come difensore degli interessi israeliani, ottenendo una buona risonanza presso l'opinione pubblica israeliana. Quando le relazioni si allineano, sottolinea il suo ruolo strategico nel raggiungimento di risultati favorevoli.

Questo duplice approccio aiuta Netanyahu a mantenere la popolarità indipendentemente dalla tensione delle relazioni. Ad esempio, durante la campagna elettorale del 2019, ha messo in mostra la sua cooperazione con Biden e Putin e, dopo il 7 ottobre, si è presentato come fermo nel garantire gli interessi di Israele, nonostante lo scontro con Biden sui colloqui per il cessate il fuoco a Gaza.

Qui, Netanyahu, promettendo diverse cose all'amministrazione statunitense, ha spinto Biden ad annunciare un piano di cessate il fuoco. Tuttavia, le dichiarazioni di Netanyahu che si opponevano ad alcuni termini di questo piano hanno presto messo Biden in una posizione difficile. Inoltre, Netanyahu ha espresso commenti negativi in seguito a quasi tutti gli incontri quadro.

Considerato lo stile di leadership di Trump, è probabile che egli abbia meno tolleranza per le intricate manovre di Netanyahu. Le tattiche di Netanyahu, che mirano a placare il suo pubblico interno e allo stesso tempo a bloccare l'amministrazione statunitense e a minare l'immagine del presidente, potrebbero essere meno accettate sotto la guida di Trump.

Una promessa di porre fine alla guerra?

Indipendentemente dall'amministrazione o dal presidente, non ci si aspetta una deviazione significativa nelle relazioni tra Stati Uniti e Israele o una riduzione del sostegno americano a Israele. Tuttavia, Trump non è un leader che tollererebbe di subire da Netanyahu lo stesso trattamento riservato a Biden. In altre parole, mentre il secondo mandato di Trump non sarà necessariamente più favorevole ai palestinesi, Netanyahu potrebbe affrontare un periodo più impegnativo.

Uno dei temi centrali della campagna elettorale di Trump è stato quello di porre fine alle guerre, e questo obiettivo probabilmente condizionerà la sua politica estera.

Data la sua importanza nel discorso internazionale e le crescenti aspettative, è probabile che l'amministrazione Trump compia passi in questa direzione. Il vero problema, tuttavia, risiede nei termini in cui si concluderebbe un eventuale conflitto, una questione potenzialmente impegnativa per Netanyahu. Man mano che si svilupperà l'impatto pratico della posizione di Trump di “porre fine alla guerra”, le dinamiche del suo rapporto con Netanyahu diventeranno più chiare.

Separare il sostegno a Israele da Netanyahu

In ogni caso, è probabile che Trump adotti una posizione di sfida nei confronti di Netanyahu in questo nuovo mandato. Anche se non si prevede che Israele operi completamente sotto l'orientamento degli Stati Uniti, si può prevedere che sentirà una maggiore pressione.

Per Trump, svincolare il sostegno degli Stati Uniti a Israele da Netanyahu potrebbe essere un approccio pragmatico, rendendo probabile una divergenza nella sua retorica verso Israele e Netanyahu. In questo contesto, il recente rimpasto di Netanyahu - la sostituzione di Gallant con Israel Katz come ministro della Difesa - può essere visto come una calibrazione strategica. Tuttavia, nei prossimi due mesi prima dell'insediamento di Trump, le situazioni su entrambi i fronti della guerra in corso in Israele influenzeranno naturalmente il corso di queste relazioni. Pertanto, sebbene non si preveda una traiettoria positiva simile a quella del primo mandato di Trump, l'andamento del conflitto sarà probabilmente un fattore chiave nel determinare la profondità di qualsiasi cambiamento nella dinamica Trump-Netanyahu.