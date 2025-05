La metropoli turca di Istanbul è tornata a essere il palcoscenico della diplomazia ad alto livello, con colloqui di pace in corso tra Russia e Ucraina in un rinnovato tentativo di porre fine alla guerra.

Secondo fonti del Ministero degli Esteri turco, è previsto per venerdì un fitto programma di incontri a Istanbul che coinvolgerà le delegazioni di Russia, Ucraina, Stati Uniti e Türkiye.

Mentre sono in programma colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Ucraina e Türkiye, così come tra Russia, Ucraina e Türkiye, non è ancora chiaro se si terrà un incontro a quattro.

Il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ospiterà il Segretario di Stato americano Marco Rubio, il Ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov e il consigliere presidenziale russo Vladimir Medinsky.

I negoziati, facilitati dalla Türkiye, rappresentano il primo tentativo di colloqui diretti tra le parti in conflitto dall'inizio del 2022.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato giovedì mattina ad Ankara per un incontro con il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, prima di decidere sulla partecipazione di Kiev ai colloqui.

Dopo i colloqui, Zelensky ha confermato la partecipazione dell'Ucraina, pur esprimendo preoccupazioni sulla composizione della delegazione russa. Ha annunciato che il Ministro della Difesa Umerov guiderà la delegazione ucraina a Istanbul.

"Prova che Mosca non è seria, i russi offrono una delegazione di basso livello ma, per rispetto del presidente Trump e del presidente Erdogan, saremo a Istanbul", ha affermato Zelensky. Che vuole mostrare di essere disposto a compiere "i primi passi verso la de-escalation e la fine della guerra".

Ha lodato il ruolo "multifaccettato" della Türkiye negli sforzi diplomatici e ha sottolineato che la visita dell'Ucraina è iniziata con "una conversazione molto significativa al più alto livello."

La Russia afferma che l'obiettivo è una pace duratura

Nel frattempo, la delegazione russa, guidata dal consigliere presidenziale Medinsky, è arrivata al Palazzo Dolmabahçe di Istanbul, dove si svolgono i colloqui.

Medinsky ha dichiarato che il suo team ha piena autorità per negoziare e considera questo nuovo round di colloqui come una continuazione del processo di Istanbul del 2022.

"L'obiettivo dei negoziati diretti con la parte ucraina è raggiungere una pace duratura," ha affermato, invitando a un approccio costruttivo.

In un briefing televisivo per i media russi a Istanbul, Medinsky ha annunciato giovedì sera : " Domani mattina , precisamente dalle 10, aspetteremo la parte ucraina, che deve presentarsi all'incontro."

"Siamo pronti a lavorare," ha dichiarato Medinsky in un video pubblicato sull'app di messaggistica Telegram. Ha aggiunto che la sua delegazione ha avuto colloqui "produttivi" con il Ministro degli Esteri turco Fidan.

Il Presidente Erdoğan, in dichiarazioni successive al suo incontro con Zelenskyy, ha ribadito l'impegno della Türkiye a facilitare il dialogo e ha affermato che Ankara sarebbe disposta a ospitare colloqui tra i leader russi e ucraini quando saranno pronti.

Ha descritto il momento come un'opportunità storica per la pace e ha sottolineato l'urgenza di trovare un terreno comune per prevenire ulteriori spargimenti di sangue.

Dopo aver lasciato l'incontro informale dei ministri degli Esteri della NATO nella città turca di Antalya, il Ministro degli Esteri Fidan ha incontrato la delegazione russa al Palazzo Dolmabahçe di Istanbul.

Poco dopo, il Ministero degli Esteri turco ha annunciato gli incontri previsti per venerdì.

Nel frattempo, il Presidente Trump, parlando da Abu Dhabi durante l'ultima tappa del suo tour in Medio Oriente, ha dichiarato che "probabilmente" tornerà a Washington venerdì, ma ha lasciato aperta la possibilità di una visita a sorpresa a Istanbul.

Ha affermato che la partecipazione del Presidente russo Vladimir Putin dipendeva dalla sua, dicendo: “A dire il vero, non sarebbe andato. Aveva intenzione di andarci, ma pensava che ci sarei andato anch'io. Se io non fossi stato lì, neanche lui ci sarebbe andato. E che vi piaccia o no, non credo che accadrà nulla finché lui e io non ci incontreremo. Ma dobbiamo risolvere questo problema, perché troppe persone stanno morendo.

Anche il Segretario di Stato Rubio ha espresso un ottimismo limitato per i colloqui, affermando che Washington non ha "grandi aspettative."