I dazi aumentati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, su tutte le importazioni di acciaio e alluminio sono entrati in vigore, intensificando la campagna per ridefinire le norme del commercio globale a favore degli USA, suscitando rapide ritorsioni dall’Europa.

L’azione di Trump per rafforzare la protezione dei produttori americani di acciaio e alluminio ripristina tariffe globali effettive del 25% su tutte le importazioni di questi metalli ed estende i dazi a centinaia di prodotti derivati, dai dadi e bulloni alle lame per bulldozer e lattine per bibite.

La Commissione europea ha risposto quasi immediatamente, annunciando che imporrà dazi di ritorsione su beni statunitensi per un valore di 26 miliardi di euro (28 miliardi di dollari) a partire dal mese prossimo.

Stretti alleati degli Stati Uniti, come Canada, Regno Unito e Australia, hanno criticato i dazi generalizzati: il Canada sta valutando misure reciproche, mentre il segretario britannico per le imprese e il commercio, Jonathan Reynolds, ha dichiarato che “tutte le opzioni sono sul tavolo” per rispondere nell’interesse nazionale.

Il conto alla rovescia per l’entrata in vigore dei dazi è stato segnato da tensioni martedì, quando Donald Trump ha minacciato di raddoppiare al 50% le tariffe sulle esportazioni canadesi di acciaio e alluminio verso gli Stati Uniti.

Tuttavia, il presidente ha poi fatto marcia indietro dopo che il premier dell’Ontario, Doug Ford, ha accettato di sospendere la decisione della provincia di imporre un sovrapprezzo del 25% sulle esportazioni di elettricità verso gli stati del Minnesota, del Michigan e di New York fino alla revoca dei precedenti dazi statunitensi.

Un portavoce della Casa Bianca ha descritto la pressione esercitata sul Canada come una “vittoria” per il popolo americano.

I gruppi industriali salutano il ritorno dei dazi.

L’agenzia statunitense delle dogane e della protezione delle frontiere (CBP) ha interrotto l’accettazione delle importazioni che potevano beneficiare dell’esenzione dai dazi nell’ambito di accordi di quota ben prima della scadenza di mezzanotte, comunicando agli spedizionieri che la documentazione necessaria doveva essere elaborata entro le 16:30 ora locale di martedì presso i porti di ingresso statunitensi, altrimenti sarebbero stati applicati i dazi completi.

La decisione è stata accolta con favore dai produttori di acciaio americani come un ripristino dei dazi sui metalli imposti da Trump nel 2018, ma indeboliti nel tempo da numerose esenzioni e quote per specifici paesi e prodotti.

“Chiudendo le scappatoie nei dazi che sono state sfruttate per anni, il presidente Trump darà nuovo slancio a un’industria siderurgica pronta a ricostruire l’America”, ha dichiarato in un comunicato Philip Bell, presidente dell’Associazione dei Produttori di Acciaio.

“La revisione dei dazi garantirà che i produttori di acciaio americani possano continuare a creare nuovi posti di lavoro ben retribuiti e fare investimenti maggiori, senza il rischio di essere penalizzati da pratiche commerciali sleali”, ha aggiunto Bell.

Il ministro canadese dell’Energia Jonathan Wilkinson ha dichiarato a Reuters che il Canada potrebbe adottare misure non tariffarie, come limitare le esportazioni di petrolio verso gli Stati Uniti o imporre dazi sulle esportazioni di minerali, nel caso in cui le tariffe statunitensi rimanessero in vigore.

La Cina continua a essere il secondo maggiore fornitore di alluminio e prodotti derivati, ma è già soggetta a dazi elevati per contrastare presunte pratiche di dumping e sussidi, oltre a un nuovo dazio del 20% che Trump ha imposto lo scorso mese per il traffico di fentanyl.