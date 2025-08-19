13 ore fa
Israele esamina la risposta di Hamas mentre Gaza soffre di una carestia sempre più grave.
La pace lungo l'Himalaya diventa centrale nell’incontro tri i principali diplomatici di India e Cina.
Suggerito
L'Australia definisce "ingiustificata" la decisione di Israele di annullare i visti per i suoi rappresentanti
Il blocco dei visti per Gaza da parte degli Stati Uniti metterà in pericolo i bambini in cerca di cure mediche
ONU: Gli attacchi israeliani a Gaza hanno ucciso quasi la metà di tutti gli operatori umanitari assassinati nel mondo nel 2024
Gli Stati Uniti avvertono: Le importazioni di petrolio dell’India finanziano la Russia.
Il Myanmar fissa le elezioni dopo quattro anni di pausa.