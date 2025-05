Il Presidente Donald Trump ha dichiarato che un accordo con ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok, per vendere l'app di video brevi utilizzata da 170 milioni di americani, sarà raggiunto prima della scadenza fissata per sabato.

Trump aveva stabilito la scadenza del 5 aprile a gennaio, dando a TikTok il tempo di trovare un acquirente non cinese o affrontare un divieto negli Stati Uniti per motivi di sicurezza nazionale, che sarebbe entrato in vigore quel mese in base a una legge del 2024.

"Abbiamo molti potenziali acquirenti," ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One domenica sera.

"C'è un enorme interesse per TikTok," ha aggiunto, "mi piacerebbe vedere TikTok rimanere attivo." TikTok non ha commentato immediatamente.

Reuters ha riportato venerdì che la società di private equity Blackstone sta valutando un piccolo investimento di minoranza nelle operazioni statunitensi di TikTok, secondo due persone a conoscenza della questione.

Blackstone sta discutendo di unirsi agli attuali azionisti non cinesi di ByteDance, guidati da Susquehanna International Group e General Atlantic, per contribuire con nuovi capitali all'offerta per il business statunitense di TikTok.

Il gruppo è emerso come uno dei principali candidati. Washington sostiene che la proprietà di TikTok da parte di ByteDance la renda subordinata al governo cinese e che Pechino potrebbe utilizzare l'app per condurre operazioni di influenza contro gli Stati Uniti e raccogliere dati sugli americani.

Trump aveva precedentemente dichiarato di essere disposto a estendere la scadenza di aprile se non fosse stato raggiunto un accordo sull'app di social media.

La scorsa settimana, ha riconosciuto il ruolo che la Cina avrà nel concludere qualsiasi accordo, incluso il dare la propria approvazione, affermando: "Forse darò loro una piccola riduzione delle tariffe o qualcosa del genere per farlo funzionare."

Il Vicepresidente JD Vance ha dichiarato di aspettarsi che i termini generali di un accordo per risolvere la proprietà della piattaforma di social media siano raggiunti entro il 5 aprile.

Il futuro dell'app, utilizzata da quasi metà degli americani, è rimasto incerto da quando una legge del 2024, approvata con un ampio sostegno bipartisan, ha richiesto a ByteDance di cedere TikTok entro il 19 gennaio.

La Casa Bianca è stata coinvolta a un livello senza precedenti nei negoziati per l'accordo, svolgendo di fatto il ruolo di banca d'investimento.