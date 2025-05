Immagina un mondo in cui gli esseri umani possono coltivare cibo sulla Luna o persino su Marte. Sembra fantascienza, ma sta lentamente diventando realtà. In questo episodio parleremo di una scoperta rivoluzionaria che potrebbe consentire agli esseri umani di vivere e coltivare su altri pianeti. Gli scienziati turchi stanno conducendo esperimenti sia sulla Terra che nello spazio su una pianta chiamata Schrenkiella parvula. Questa pianta potrebbe essere la chiave per coltivare cibo nello spazio. Scopriamo come.