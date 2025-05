Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che risponderanno in modo completo alle minacce poste dall'Occidente al suo Paese nelle regioni dell'Europa e dell'Asia-Pacifico.

Nel suo discorso alla riunione del Consiglio di amministrazione del Ministero della Difesa russo, tenutasi nella capitale Mosca, Vladimir Putin affermando che la situazione politico-militare nel mondo è instabile, ha dichiarato:

“Lo spargimento di sangue continua in Medio Oriente. Il potenziale di conflitto in molte altre parti del mondo è anch'esso elevato.

L'Occidente sta cercando di mantenere la propria sovranità sul mondo, di imporre le proprie regole ai Paesi e di perseguire una politica di prevenzione e di sconfitta strategica della Russia. Gli Stati Uniti (USA) continuano a fornire sostegno materiale e militare all'Ucraina, incoraggiando la continuazione del conflitto nel Paese.”

Il presidente russo, rendendo noto che la NATO ha rafforzato le sue infrastrutture militari vicino ai confini russi, ha osservato che il numero di truppe statunitensi in Europa ha superato le 100 mila persone.

Putin, sottolineando che l'Occidente sta rafforzando la sua presenza anche nella regione Asia-Pacifico, stabilendo alleanze politico-militari e minando così “l'architettura di sicurezza della regione”, ha aggiunto:

“Anche le attività degli Stati Uniti per il dispiegamento di sistemi d'attacco ad alta precisione con una portata di 5 mila 500 chilometri sono preoccupanti. Si sta lavorando per dispiegare questi sistemi missilistici in Europa e nelle regioni dell'Asia e del Pacifico.

Abbiamo preso le misure necessarie contro questo fenomeno e testato il sistema missilistico balistico “Oreshnik” in Ucraina in condizioni di combattimento. Risponderemo a queste minacce in modo completo. Il nostro compito più importante è quello di individuare e intercettare il lancio di questi missili. Allo stesso tempo, è necessario risolvere le questioni relative alla transizione alla produzione di massa e al dispiegamento dei sistemi missilistici che produciamo, compresi i missili ipersonici”.

Vladimir Putin, notando che l'esercito russo sta avanzando sui fronti in Ucraina, ha riferito:

“Quest'anno sono stati liberati 189 insediamenti”.