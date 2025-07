Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato diagnosticato con un’insufficienza venosa cronica, una condizione legata all’età e piuttosto comune tra gli anziani. La notizia è stata confermata giovedì dalla Casa Bianca, dopo che sui social media erano circolate immagini che mostravano lividi sulla mano destra del presidente e gonfiore alle caviglie.

Karoline Leavitt, portavoce dell’amministrazione, ha spiegato che il presidente, entrato in carica per un nuovo mandato a gennaio all’età di 79 anni – il più anziano nella storia degli Stati Uniti – ha notato nei giorni scorsi un leggero gonfiore alle gambe, motivo per cui si è sottoposto a controlli medici "per eccesso di prudenza".

Secondo il medico della Casa Bianca, il dottor Sean Barbabella, le ecografie hanno evidenziato una condizione "benigna e comune" nei pazienti sopra i 70 anni: l’insufficienza venosa cronica, causata da vene danneggiate che non riescono a far risalire correttamente il sangue dalle gambe al cuore. Nonostante la diagnosi, il presidente "continua a godere di uno stato di salute eccellente", ha assicurato Barbabella in una nota ufficiale.

Leavitt ha aggiunto che la decolorazione osservata sulla mano del presidente sarebbe dovuta a un’irritazione dei tessuti provocata da frequenti strette di mano, accentuata dall’uso di aspirina nell’ambito di una terapia cardiovascolare. La portavoce ha inoltre precisato che non sono presenti segni di trombosi venosa profonda, patologie arteriose o insufficienza cardiaca e renale, sottolineando la volontà del presidente di rendere pubblica la diagnosi "in nome della trasparenza".

Il dottor Matt Heinz, internista e medico ospedaliero di Tucson, Arizona, ha confermato all’agenzia AFP che la condizione è abbastanza comune e può peggiorare con obesità o sedentarietà. Tuttavia, ha osservato che Trump ha recentemente perso peso, il che contribuirebbe a mantenere la situazione sotto controllo.

Trump, da sempre orgoglioso del proprio stato di salute e del livello di energia, ha continuato a mostrarsi fiducioso in pubblico. Di recente, la sua amministrazione ha perfino diffuso un'immagine in cui il presidente appare ritratto come Superman. Inoltre, ha accusato i Democratici di aver nascosto il declino fisico e mentale del suo predecessore, Joe Biden, che ha lasciato la Casa Bianca lo scorso gennaio all’età di 82 anni.