Un tribunale francese ha dichiarato Marine Le Pen colpevole di appropriazione indebita lunedì, senza tuttavia specificare immediatamente quale potrebbe essere la sua condanna né quali ripercussioni ciò potrebbe avere sul suo futuro politico come leader dell'estrema destra.

Seduta in prima fila nell'aula del tribunale di Parigi, Le Pen non ha mostrato alcuna reazione mentre il giudice capo leggeva il verdetto.

Il tribunale ha inoltre emesso verdetti di colpevolezza per altri otto attuali o ex membri del suo partito, tutti ex deputati al Parlamento Europeo, accusati dello stesso reato.

Le Pen e i suoi coimputati rischiano fino a 10 anni di carcere, ma possono presentare ricorso, il che porterebbe a un nuovo processo.

La maggiore preoccupazione per Le Pen è il rischio che il tribunale la dichiari ineleggibile per cariche pubbliche "con effetto immediato", anche in caso di appello.

Ciò potrebbe impedirle di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027, uno scenario che lei stessa ha definito una "morte politica".

Le Pen e altri 24 funzionari del suo partito, il Rassemblement National, sono accusati di aver utilizzato fondi destinati agli assistenti parlamentari dell'Unione Europea per pagare personale che, tra il 2004 e il 2016, lavorava invece per il partito, in violazione dei regolamenti del blocco composto da 27 nazioni.

Le Pen e i suoi coimputati hanno respinto ogni accusa.

Le Pen, 56 anni, è arrivata seconda dietro al presidente Emmanuel Macron nelle elezioni presidenziali del 2017 e del 2022, mentre il sostegno al suo partito è cresciuto negli ultimi anni.

Jordan Bardella: il successore di Le Pen

Durante il processo, durato nove settimane alla fine del 2024, Le Pen ha sostenuto che una dichiarazione di ineleggibilità "mi priverebbe della possibilità di candidarmi alla presidenza" e toglierebbe ai suoi sostenitori un'opzione politica.

"Ci sono 11 milioni di persone che hanno votato per il movimento che rappresento. Quindi, domani, milioni e milioni di francesi potrebbero ritrovarsi senza il loro candidato alle elezioni", ha dichiarato davanti al collegio di tre giudici.

Se Le Pen non potesse candidarsi nel 2027, il suo successore naturale sarebbe Jordan Bardella, il suo protetto di 29 anni, che nel 2021 l'ha sostituita alla guida del partito.

Le Pen ha negato le accuse di aver orchestrato "un sistema" per dirottare fondi del Parlamento Europeo a favore del suo partito, che ha guidato dal 2011 al 2021. Ha invece affermato che fosse legittimo adattare il lavoro degli assistenti parlamentari alle esigenze dei deputati, anche per compiti di natura politica legati al partito, all'epoca noto come Front National.

Le udienze hanno rivelato che alcuni fondi dell’UE sono stati utilizzati per pagare la guardia del corpo di Le Pen — che in passato aveva ricoperto lo stesso ruolo per suo padre — e il suo assistente personale.

I pubblici ministeri hanno chiesto per Le Pen una condanna a due anni di carcere e cinque anni di ineleggibilità.

Le Pen ha dichiarato di sentirsi come se l’unico obiettivo fosse impedirle di candidarsi alla presidenza.